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  4. Gülşen Bubikoğlu bakın hangi ünlünün kaynanası çıktı! Duyan şoke oluyor

Gülşen Bubikoğlu bakın hangi ünlünün kaynanası çıktı! Duyan şoke oluyor

14.09.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında gösterilen Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu'nun kiminle evli olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız...

Gülşen Bubikoğlu bakın hangi ünlünün kaynanası çıktı! Duyan şoke oluyor

Yeşilçam ekranlarına duru güzelliğiyle damga vuran Gülşen Bubikoğlu, Türkiye'nin yakından tanıdığı gazeteci Cüneyt Özdemir'in kayınvalidesi... Cüneyt Özdemir, Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu ile 2011 yılında dünyaevine girmişti.

Gülşen Bubikoğlu bakın hangi ünlünün kaynanası çıktı!

Çiftin, Ali Mavi Özdemir adında bir de oğulları bulunuyor. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu ve mutlu ailesi...

Gülşen Bubikoğlu bakın hangi ünlünün kaynanası çıktı!

KOÇ LİSESİNİ BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu'nun kızı olan Zeynep İnanoğlu, Koç Lisesi'ni birincilikle bitirdikten sonra kendisini bilime adadı.

Gülşen Bubikoğlu bakın hangi ünlünün kaynanası çıktı!

CAMBRIDGE ÜNİVERSİTESİ'NDE YÜKSEK LİSANS YAPTI

Zeynep İnanoğlu, ABD’de Harvard Üniversitesi Elektrik, Bilgisayar ve Sistem Mühendisliği bölümü bitirdi. MIT Media Lab, Speech & Mobility Group'ta araştırma görevlisi olarak yer aldı. İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı.

Gülşen Bubikoğlu bakın hangi ünlünün kaynanası çıktı!

Gülşen Bubikoğlu, kızı Zeynep İnanoğlu'nun başarılarıyla gurur duyduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Gülşen Bubikoğlu bakın hangi ünlünün kaynanası çıktı!


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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Özdemir Gülşen Bubikoğlu
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