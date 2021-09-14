Gülşen Bubikoğlu bakın hangi ünlünün kaynanası çıktı! Duyan şoke oluyor

Yeşilçam ekranlarına duru güzelliğiyle damga vuran Gülşen Bubikoğlu, Türkiye'nin yakından tanıdığı gazeteci Cüneyt Özdemir'in kayınvalidesi... Cüneyt Özdemir, Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu ile 2011 yılında dünyaevine girmişti.

Çiftin, Ali Mavi Özdemir adında bir de oğulları bulunuyor. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun kızı Zeynep İnanoğlu ve mutlu ailesi...

KOÇ LİSESİNİ BİRİNCİLİKLE BİTİRDİ

Gülşen Bubikoğlu ve Türker İnanoğlu'nun kızı olan Zeynep İnanoğlu, Koç Lisesi'ni birincilikle bitirdikten sonra kendisini bilime adadı.

CAMBRIDGE ÜNİVERSİTESİ'NDE YÜKSEK LİSANS YAPTI

Zeynep İnanoğlu, ABD’de Harvard Üniversitesi Elektrik, Bilgisayar ve Sistem Mühendisliği bölümü bitirdi. MIT Media Lab, Speech & Mobility Group'ta araştırma görevlisi olarak yer aldı. İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı.

Gülşen Bubikoğlu, kızı Zeynep İnanoğlu'nun başarılarıyla gurur duyduğunu her fırsatta dile getiriyor.



