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Gülşen Bubikoğlu ilk kez torununu paylaştı

05.04.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın en güzel isimlerinden biri olan Gülşen Bubikoğlu ilk kez torununu paylaştı. Gülşen Bubikoğlu'nun paylaşımına beğeni yağdı.

Gülşen Bubikoğlu ilk kez torununu paylaştı

Gülşen Bubikoğlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Sosyal medya aracılığıyla hayranlarıyla görüşen Bubikoğlu, büyük ilgi görüyor.

Türk sinemasının sevilen oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, son paylaşımıyla gündem oldu. Pandemi nedeniyle evinde vakit geçirmeyi tercih eden usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu ilk kez torununu paylaştı.

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Gülşen Bubikoğlu, torununun yeni yaşını "Hep balonların ve gerçekleşen güzel hayallerin olsun, canımın içi MAVİM, çok mutlu yıllar sana" notuyla paylaştı.

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Gülşen Bubikoğlu
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