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  4. Gülşen'e demediğini bırakmamıştı! Demet Akalın'ın kıyafetine yorum yağdı: “Altımdaki don olmadığı için..."

Gülşen'e demediğini bırakmamıştı! Demet Akalın'ın kıyafetine yorum yağdı: “Altımdaki don olmadığı için..."

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.08.2024 07:12
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Verdiği kilolarla dikkat çeken Demet Akalın plaj konserinde bikiniyle sahneye çıktı. Tarzı Gülşen’e benzetilen Akalın, bir takipçisinin “Çocuk, anne neden çıplaksın demedi mi?” yorumuna kayıtsız kalamadı

Gülşen'e demediğini bırakmamıştı! Demet Akalın'ın kıyafetine yorum yağdı: “Altımdaki don olmadığı için..."

Son dönemde verdiği kilolarla konuşulan Demet Akalın adından söz ettiriyor.

Demet Akalın "Germe ameliyatı değil. Küçük bir operasyon. Bayağı küçük. Bayramda o yüzden çalışmadım. Bayağı 10 küsur kilo gitti yani. Daha çok gidecek. Daha iyi olacağım" demişti.

Kilo verdikten sonra tarzı da değişen ve cesur tercihlerde bulunan Akalın'a geçtiğimiz aylarda Gülşen'e söylediği sözler hatırlatıldı.

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Plaj tarzıyla dikkat çeken ve neredeyse Gülşen'in tarzının kopyasını giyen Demet Akalın'a yorum yağdı.

Ekran Alıntısı

Akalın, bir takipçisinin “Çocuk, anne neden çıplaksın demedi mi?” yorumuna kayıtsız kalamad ve “Altımdaki don olmadığı için plaj konserinde demedi…” yanıtını verdi.

İddialı pozlar verip bakın ne dedi: "Cesur bir oyuncu..." İddialı pozlar verip bakın ne dedi: "Cesur bir oyuncu..."

BU SÖZLERİ ÇOK KONUŞULDU

Demet Akalın geçtiğimiz aylarda kızı Hira'nın çok yakın bir arkadaşı için "Anne senin arkadaşın neden donla sahneye çıkmış?" sorusunu sorduğunu söyleyerek "Onu dediğinde gerildim, ne diyeceğimi bilemedim. Moda olduğu için giyildiğini söylediğimde karşı çıktı" açıklamasında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın Gülşen
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