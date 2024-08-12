Gülşen'e demediğini bırakmamıştı! Demet Akalın'ın kıyafetine yorum yağdı: “Altımdaki don olmadığı için..."

Son dönemde verdiği kilolarla konuşulan Demet Akalın adından söz ettiriyor.

Demet Akalın "Germe ameliyatı değil. Küçük bir operasyon. Bayağı küçük. Bayramda o yüzden çalışmadım. Bayağı 10 küsur kilo gitti yani. Daha çok gidecek. Daha iyi olacağım" demişti.

Kilo verdikten sonra tarzı da değişen ve cesur tercihlerde bulunan Akalın'a geçtiğimiz aylarda Gülşen'e söylediği sözler hatırlatıldı.

Plaj tarzıyla dikkat çeken ve neredeyse Gülşen'in tarzının kopyasını giyen Demet Akalın'a yorum yağdı.

Akalın, bir takipçisinin “Çocuk, anne neden çıplaksın demedi mi?” yorumuna kayıtsız kalamad ve “Altımdaki don olmadığı için plaj konserinde demedi…” yanıtını verdi.

BU SÖZLERİ ÇOK KONUŞULDU

Demet Akalın geçtiğimiz aylarda kızı Hira'nın çok yakın bir arkadaşı için "Anne senin arkadaşın neden donla sahneye çıkmış?" sorusunu sorduğunu söyleyerek "Onu dediğinde gerildim, ne diyeceğimi bilemedim. Moda olduğu için giyildiğini söylediğimde karşı çıktı" açıklamasında bulunmuştu.