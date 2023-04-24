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Gülşen'i eleştirmesiyle tepki çekmişti... Pınar Eliçe sahneye çıkıp kalça dansı yaptı

24.04.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söylemezsem Olmaz yorumcularından Pınar Eliçe özellikle Gülşen'in sahne tarzına dair eleştirilerle dikkat çekiyordu. Eliçe uzun zaman sonra sahneye çıkınca iddialı bacak, göğüs ve sırt dekoltesiyle dikkat çekti. Şarkıcı bir de sahnede kalça dansı yapınca gündem oldu.

Çıktığı programlarda Gülşen'in tarzına ve hareketlerine dair yorumlarıyla eleştiri toplayan Pınar Eliçe uzun zaman sonra bir mekanda sahne aldı.

Daha önce tepkilere "Zamanında benim de verdiğim fotoğraflarım vardı. Benim için 'Gülşen'i konuşacak son kişi sensin' demişler. Son 30 yılda verdiğim pek bir pozum varsa servetimi vermeye hazırım" diyen Eliçe sahnede oldukça iddialıydı.

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Kasığına kadar dekoltesiyle dikkat çeken Pınar Eliçe sahnede bir dakika olsun yerinde durmadı.

İki bacaktan derin dekolte! En çok o beğenildi İki bacaktan derin dekolte! En çok o beğenildi

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GÜLŞEN AKLA GELDİ

Pınar Eliçe sahnede bir de kalça dansı yapınca sosyal medyada gündem oldu. Eliçe'yi görenler "Ne yapıyor yakışmamış", "Gülşen yapınca kötüydü", "Keṣke dönmeseydi", "Ahlak bekçiliği bitmiş" yorumlarında bulundu.

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Gülşen Pınar Eliçe Pınar

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