GÜNCELLEME - Hindistan'daki kum fırtınası ve yıldırım can almaya devam ediyor

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın Uttar Pradeş ve Madya Pradeş eyaletlerinde etkili olan kum fırtınası, dolu, yağmur ve yıldırım düşmesi sonucu 34 kişi öldü.

Yetkililer, kum fırtınasına, dolu, yağmur ve yıldırım düşmesine bağlı meydana gelen olaylar nedeniyle 57 kişinin yaralandığı Uttar Pradeş'te 26, Madya Pradeş'te 8 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Uttar Pradeş'teki ölümlerden çoğuna, çöken duvar ve çatıların, devrilen ağaçların ve düşen yıldırımın neden olduğunu kaydedilirken, Madya Pradeş'teki ölümlere fırtına, sağanak ve düşen yıldırımın yol açtığı ifade edildi.

Uttar Pradeş'te geniş çaplı kurtarma operasyonları başlatan yetkililer, eyalette yaşanan bu olaylarda, 31 büyükbaş hayvanın telef olduğunu, 16 evin hasar gördüğünü ifade etti.

Diğer yandan, Hindistan'ın kuzey ve orta kesimlerindeki bir çok yerde etkili olan sıcak hava dalgası, bugün 45 derecenin üzerindeki sıcaklıklarla normal yaşamı etkiledi.

Madya Pradeş'in Huşengabad şehrinde en yüksek sıcaklığın 47,2 santigrat derece olarak kaydedildiği bildirildi.