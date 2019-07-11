GÜNDEM / 11 Temmuz 2019

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek, AK Parti MKYK toplantısına başkanlık edecek.

1- Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın da katılacağı basın toplantısında, sosyal medya başta olmak üzere farklı mecralarda yürütülen karalama kampanyasına ve hakkındaki iddialara cevap verecek.

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

1- Yargı, FETÖ sahtekarlıklarını deşifre etti - FETÖ'ye yönelik yürütülen 100 binin üstünde soruşturmada, açılan davalarda örgütün taktikleri, çeşitli sahtekarlık yöntemleri, yasalara uygun olmayan çalışmaları gün yüzüne çıkartıldı - Buna göre, FETÖ üyelerinin bir araya geldiği toplantılarda "sohbet abisi" olarak adlandırılan örgüt mensupları, "kör bilgisayar" adı verilen, hiçbir şekilde internetle bağlantı kurulmamış bilgisayarları kullandı, böylece örgüt toplantılarında yer tespiti yapılması ve konuşmaların dinlenmesinin önüne geçildi - Örgüt üyelerinin, kullandığı telefon hatlarının abonelik kaydı farklı kişiler üzerine yapıldı. Kontörlü cep telefonu hatları ise sürekli olarak örgüt üyeleri arasında değiştirildi. Söz konusu hatlara kontör yüklenmesi için kamera olmayan iş yerlerinin kullanılmasına dikkat edildi - Örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından gönderilen 1 dolarlık banknotların, işlerin açılmasını sağladığına, bereket getirdiğine inanıldı, bazı FETÖ mensupları bu paraları 50 dolar karşılığında satmayı tercih etti - FETÖ, askeri okul sınavları ve mülakatlarına hazırlananlara, "Senin annenin başı kapalı, peruklu fotoğraf çektirsin, baban sakallı, sakallarını kessin ya da kirli sakallı fotoğraf çektirsin" şeklinde talimatlar verdi

(Kemal Karadağ/Ankara)

2- GRAFİKLİ - 2019 yılı Kapadokya'da "zirve yıl" olacak

- Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri bu yılın ilk yarısında 1 milyon 562 bin 617 turist ziyaret etti

- Bölgedeki Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı turizm merkezlerini, ocak-haziran döneminde ziyaret eden turist sayısı, 2017'ye oranla yüzde 42, geçen yıla oranla yüzde 21 arttı

- Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz:

- "2019'un sonuna kadar daha çok ziyaretçi alacağımızı düşünüyoruz. Bu durum, 2020 yılının da iyi geçeceğinin habercisidir. Rusya, Çin, Hindistan gibi nüfusu kalabalık ülke vatandaşlarının Kapadokya'ya rağbeti olumlu yansıyor"

(Behçet Alkan/Nevşehir)

3- Taksilerde kısa mesafeye indi-bindi ücreti de çözüm olmadı

- Taksilerde başlatılan indi-bindi ücreti uygulamasının kısa mesafelerde yolcu almama problemine çözüm sağlamadığını belirten vatandaşlar ve tüketici örgütlerinin temsilcileri, taksicilerin kısa mesafede yolcu almamayı sürdürdüğünü, bu durumun özellikle sabah ve akşam saatleri, turistik ve kalabalık bölgelerde yoğunlaştığını vurguluyor

- Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu:

- "Hiçbir taksici 'arabayı teslim edeceğim, değişime gidiyorum' diye bir mazeret beyan edemez. Bankaya saat 16.50'de girdiğinizde size 'banka kapandı, çıkın' diyemezler"

- "Taksiciler, genelde müşteriyi aldıktan ve gideceği yeri öğrendikten sonra değişime gideceğini söylüyor. Taksici, aracına binen müşteriyi istediği yere götürmek zorunda"

- TÜKODER Genel Başkanı Aziz Koçal:

- "(İndi-bindi ücreti) Bu uygulama dahi soruna çözüm olmadı. Kısa mesafede yolcu alınmaması problemine ilişkin şikayetler her geçen gün artarak devam ediyor"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

