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  4. Gündeme damga vuran olay! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bülent Arınç açıklaması: Lütfen, kimse...

Gündeme damga vuran olay! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bülent Arınç açıklaması: Lütfen, kimse...

17.06.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'ın elini sıkmadığına yönelik iddialara yanıt verdi. Sosyal medyadan bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Arınç'la tokalaştığı anları paylaşarak "Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur" dedi.

Gündeme damga vuran olay! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bülent Arınç açıklaması: Lütfen, kimse...

Ankara'da dün Türk Demokrasi Vakfı bir program düzenlendi. Toplantıya katılan isimler arasında eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

ELİNİ SIKMAMASI GÜNDEM OLDU

Salona girdiği sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun protokolde kendisini ayakta bekleyen Bülent Arınç'ın elini sıkmaması gündem oldu.

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ARINÇ'LA TOKALAŞTIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Sosyal medyadan söz konusu olayla ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Arınç ile el sıkıştığı görüntüleri paylaştı.

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İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı:

"Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur. Bu tarz nezaketsizlikleri siyasi rakiplerimizde bolca görebilirsiniz ama lütfen, kimse bu tarz hamleleri benden beklemesin. Sayın Arınç ile tokalaştık."

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Bülent Arınç Kemal Kılıçdaroğlu

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