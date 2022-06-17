Gündeme damga vuran olay! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Bülent Arınç açıklaması: Lütfen, kimse...

Ankara'da dün Türk Demokrasi Vakfı bir program düzenlendi. Toplantıya katılan isimler arasında eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

ELİNİ SIKMAMASI GÜNDEM OLDU

Salona girdiği sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun protokolde kendisini ayakta bekleyen Bülent Arınç'ın elini sıkmaması gündem oldu.

ARINÇ'LA TOKALAŞTIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Sosyal medyadan söz konusu olayla ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Arınç ile el sıkıştığı görüntüleri paylaştı.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o paylaşımı:

"Hayata bakışımda el sıkışmamak yoktur. Bu tarz nezaketsizlikleri siyasi rakiplerimizde bolca görebilirsiniz ama lütfen, kimse bu tarz hamleleri benden beklemesin. Sayın Arınç ile tokalaştık."



