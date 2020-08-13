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Gündemi sarsan iddia: Instagram biyometrik verilerinizi topluyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.08.2020 15:24 | Son Güncelleme

Instagram, geçtiğimiz pazartesi günü ABD'de dava edildi. İddialara göre Instagram, yasa dışı olarak milyonlarca kullanıcısının biyometrik verilerini topluyor. Üstelik iddialar, Instagram'ın sadece verileri toplamakla kalmadığı, para da kazandığı yönünde.

Gündemi sarsan iddia: Instagram biyometrik verilerinizi topluyor!

Instagram'ın oldukça büyük bir kullanıcı kitlesi var. Bazen böylesine büyük bir kitlenin gizliliği hakkında da ciddi tartışmalar yaşanıyor. Instagram bazı güvenlik önlemleri alarak yaşanabilecek mağduriyetleri önlemeye çalışıyor. Ancak iddialara göre, Instagram bunu başaramadı, hatta bizzat kendisi milyonlarca kullanıcının verisini topladı.

100 MİLYONDAN FAZLA VERİ INSTAGRAM'IN ELİNDE İDDİASI

Facebook'un sahibi olduğu Instagram, geride bıraktığımız pazartesi günü yeni bir dava ile karşı karşıya kaldı. Bloomberg'in haberine göre, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde açılan bu davada Instagram, 100 milyondan fazla kullanıcısının biyometrik verisini (parmak izi ve yüz tanıma) toplamak ile suçlandı. İddialara göre Instagram bu verileri yasa dışı bir şekilde toplayarak depoluyor ve gelir elde ediyor. İddianın en önemli detayı ise şu; Instagram kullanıcılarından hiçbir izin almadan bu eylemini gerçekleştiriliyor.

Instagram iddia

DAVA SONUCU FACEBOOK CEZA ÖDEYEBİLİR

Facebook ise iddiaları reddediyor ve Instagram'ın yüz tanıma teknolojisini kullanmadığını söylüyor. Fakat mahkeme iddiaların doğru olduğuna kanaat getirirse Facebook bir miktar ceza ödemek zorunda kalacak. Eyalet gizlilik yasasına göre, Facebook'un ihlal başına 1000 dolardan 5000 dolara kadar ceza ödemesi gerekebilir. Bu da 100 milyondan fazla kişinin verisi için dudak uçuklatıcı bir rakama tekabul ediyor. Bakalım mahkeme bu davada nasıl bir karar verecek?

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