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  4. Güne yorgun başlayanlar dikkat! Canan Karatay'dan vücuda enerji depolamanıza yardımcı olacak dinçlik iksiri

Güne yorgun başlayanlar dikkat! Canan Karatay'dan vücuda enerji depolamanıza yardımcı olacak dinçlik iksiri

25.06.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Canan Karatay, hastalıklar ve sağlıklı beslenme hakkında yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Her sabah yorgun uyananlara yardımcı olacak bir formülden bahseden uzman ismin sözlerini dikkate alan kişiler hayatta daha enerjik olabilecek. İşte Prof. Dr. Canan Karatay'ın bahsettiği o formül....

Güne yorgun başlayanlar dikkat! Canan Karatay'dan vücuda enerji depolamanıza yardımcı olacak dinçlik iksiri

Ünlü doktor Canan Karatay güne yorgun başlayanlar dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Uzman ismin bahsettiği formül, uygulayanların günlük enerjilerini iki katına çıkarmaya yardımcı olacak.

Prof. Dr. Canan Karatay kalbi koruyan besinleri açıkladı

VÜCUTTA DOPİNG ETKİSİ YARATIYOR

Canan Karatay, yaptığı açıklamada vücutta doping etkisi yaratan bir gıdaya değindi. Yorgun hissetmemek ve gün içinde bile dahadinç olmak için tereyağının önemini vurgulayan Karatay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

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ENERJİ DÜZEYİNİ YÜKSELTİYOR

"'Yağ dokunuyor, kalp hastalığına yol açıyor' deniyor. Hangi yağ? Trans yağlar ya da margarin gibi tehlikeli yağlardan bahsediyorlar. Oysa yıllardır tükettiğimiz köy tereyağlarının neden tehlikeli olması gereksin? Eskiden böyle bir şey yoktu, sonradan uydurma bir iddia ortaya atıldı."

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"ERİTİP İÇEBİLİRSİNİZ"

Canan Karatay'ın yaptığı açıklamaya göre; köy tereyağını sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez tüketmek yeterli. Enerji için mineral, vitamin, karbonhidrat ve omega-3 deposu olan fındık ile çay tüketmenin de önemli olduğunu söyleyen uzman isim, " Yumurta sarısını da bol köy tereyağıyla birlikte tüketmekte fayda var" dedi.

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Anadolu'da bu geleneksel bir uygulamayı da atlamayan Canan Karatay, "Kuyruk yağını eritip içerler ve 90-95 yaşına kadar sağlıklı bir şekilde yaşarlar" ifadelerini kullandı ve kavurma yemeğinin yağıyla birlikte tüketilmesini söyledi.

Canan Karatay: Çaya tereyağı koyun

Canan Karatay'ın bu önerilerini uygulayanlar enerji seviyelerini yükseltip günlük yaşamlarını daha iyi bir şekilde sürdürebilirler. Fakat kişilerin bireysel ihtiyaçlarına ve sağlık durumuna göre bu besinleri dengeli ve ölçülü bir şekilde tüketmelerinde fayda var.

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