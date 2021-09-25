Günel Zeynalova İbrahim Tatlıses'le pozunu paylaştı! Son hali şoke etti

İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkarmasıyla ünlenen Azeri kızı Günel Zeynalova şimdilerde estetikle değişimiyle konuşuluyor.

Son olarak 12 yıl sonra sahneye çıkan Tatlıses'i yalnız bırakmayan ve kulisten pozlar paylaşan Günel paylaşımıyla olay oldu. Günel paylaşımında "Manevi babamdır. Beni sizlere sevenlerime tanıtandır. Yıllar sonra sizi izlemekten keyif aldım. Böyle bir ses bir daha gelmez…" dedi.

Ancak Günel'i görenler şoke oldu. Sahneye ilk çıktığında 13 yaşında olan Günel'in estetikli son görüntüsü o halinden bir daha genç gösteriyordu. Ünlü şarkıcıya "Kendine ne yaptın" yorumları yağdı.

KÖTÜ YORUMLAR KIZDIRIYOR

Azeri kızı Günel Zeynalova aradan geçen zamanda öyle bir değişti ki onu tanımak neredeyse imkansız.

Günel Zeynalova geçirdiği estetik operasyonlarla uğradığı değişim sonrası takipçiler tarafından 'Michael Jackson'a benzetilince çok kızmıştı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Azeri kızı Günel "Yazmayın, siliyorum. Ellerime acıyorum" diyerek kendisine kötü yorum yazanları engellediğini söylemişti.



