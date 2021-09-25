MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Günel Zeynalova İbrahim Tatlıses'le pozunu paylaştı! Son hali şoke etti

Günel Zeynalova İbrahim Tatlıses'le pozunu paylaştı! Son hali şoke etti

25.09.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in 13 yaşında keşfettiği Azeri kızı Günel Zeynalova Tatlıses'i kuliste ziyaret etti. Ancak Günel'in son görüntüsü paylaşımının önüne geçti.

Günel Zeynalova İbrahim Tatlıses'le pozunu paylaştı! Son hali şoke etti

İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkarmasıyla ünlenen Azeri kızı Günel Zeynalova şimdilerde estetikle değişimiyle konuşuluyor.

Son olarak 12 yıl sonra sahneye çıkan Tatlıses'i yalnız bırakmayan ve kulisten pozlar paylaşan Günel paylaşımıyla olay oldu. Günel paylaşımında "Manevi babamdır. Beni sizlere sevenlerime tanıtandır. Yıllar sonra sizi izlemekten keyif aldım. Böyle bir ses bir daha gelmez…" dedi.

2

Ancak Günel'i görenler şoke oldu. Sahneye ilk çıktığında 13 yaşında olan Günel'in estetikli son görüntüsü o halinden bir daha genç gösteriyordu. Ünlü şarkıcıya "Kendine ne yaptın" yorumları yağdı.

aüaa

KÖTÜ YORUMLAR KIZDIRIYOR

Azeri kızı Günel Zeynalova aradan geçen zamanda öyle bir değişti ki onu tanımak neredeyse imkansız.

5ddcac0166a97c2c06bc8d37

Günel Zeynalova geçirdiği estetik operasyonlarla uğradığı değişim sonrası takipçiler tarafından 'Michael Jackson'a benzetilince çok kızmıştı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Azeri kızı Günel "Yazmayın, siliyorum. Ellerime acıyorum" diyerek kendisine kötü yorum yazanları engellediğini söylemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Havva Öztel kızı Aleyna Tilki'yi uğurladı: Hep zorduHavva Öztel kızı Aleyna Tilki'yi uğurladı: Hep zordu
PARTNERNikah sonrası ilk hamleNikah sonrası ilk hamle
Bomba yanıt! "Tekne senin altında kalır"Bomba yanıt! "Tekne senin altında kalır"
Anahtar Kelimeler:
Günel Zeynalova İbrahim Tatlıses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayına çırılçıplak çıktı!

Canlı yayına çırılçıplak çıktı!

Bolu'yu karıştıran 'erotik shop' mühürlendi

Bolu'yu karıştıran 'erotik shop' mühürlendi

Binlerce kişiyi dolandırdılar! En az 165 milyonluk vurgun

Binlerce kişiyi dolandırdılar! En az 165 milyonluk vurgun

Beşiktaş liderliği Altay'a devretti

Beşiktaş liderliği Altay'a devretti

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

Skandal görüntülerdeki küçük kız ve babası konuştu

Skandal görüntülerdeki küçük kız ve babası konuştu

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.