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    4. Güneş yanıklarından yakındığı paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı! "Bu seneki güneşte bir şey var"

    Güneş yanıklarından yakındığı paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı! "Bu seneki güneşte bir şey var"

    02.07.2024 14:56
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.07.2024 14:56
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    İstanbul'da arkadaşıyla birlikte sadece 1 gün havuza gittiğini söyleyen genç bir kız güneş yanıklarını göstererek sosyal medyadan sitem etti. 3 gündür acıdan uyuyamadığını ve yanıklarının geçmesi için krem kullandığını dile getiren genç kız, "Bu seneki güneşte bir şey var" ifadelerini kullandı.

    Sosyal medyadan yapılan bir paylaşım kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek gündem yarattı.

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    Görüntülerde genç bir kız güneş yanıklarını göstererek güneş kremi kullanmasına rağmen teninin geldiği son noktaya, "Ben gerçekten konuşacak hali bile bulamıyorum kendimde. Bu seneki güneşte bir şey var. İki tane mi güneşimiz var ki ben bu kadar bu hale geldim. Gerçekten bir şey söyleyemiyorum. Berbat haldeyim. 1000 TL'ye yakın krem parası verdim. 3 gündür yatıyorum. Ben hayatımda bu kadar kötü yanabildiğimi hatırlamıyorum. Günlerdir acıdan uyuyamıyorum. Cidden dikkatli olun" diyerek sitem etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı görüntüleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Herkesin derdi başka işte" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcı ise, "Ne dertler var ama" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Güneş yanığı
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