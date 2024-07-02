Güneş yanıklarından yakındığı paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı! "Bu seneki güneşte bir şey var"

Sosyal medyadan yapılan bir paylaşım kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek gündem yarattı.

Görüntülerde genç bir kız güneş yanıklarını göstererek güneş kremi kullanmasına rağmen teninin geldiği son noktaya, "Ben gerçekten konuşacak hali bile bulamıyorum kendimde. Bu seneki güneşte bir şey var. İki tane mi güneşimiz var ki ben bu kadar bu hale geldim. Gerçekten bir şey söyleyemiyorum. Berbat haldeyim. 1000 TL'ye yakın krem parası verdim. 3 gündür yatıyorum. Ben hayatımda bu kadar kötü yanabildiğimi hatırlamıyorum. Günlerdir acıdan uyuyamıyorum. Cidden dikkatli olun" diyerek sitem etti. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı görüntüleri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Herkesin derdi başka işte" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcı ise, "Ne dertler var ama" yorumunu yaptı.







