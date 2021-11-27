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Güney Afrika 'Omikron' varyantı nedeniyle getirilen seyahat yasaklarına tepkili

27.11.2021 00:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika hükûmeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) "Omikron" varyantı nedeniyle çok sayıda ülkenin Güney Afrika'ya seyahat yasağı uygulamasına tepki gösterdi.

Güney Afrika 'Omikron' varyantı nedeniyle getirilen seyahat yasaklarına tepkili

Sağlık Bakanı Joe Phaahla basına yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın Kovid 19'un yeni varyantı konusunda şeffaflıkla hareket ettiğini ve seyahat yasaklarının Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) norm ve standartlarına aykırı olduğunu öne sürdü.

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Phaahla, yeni varyantın Delta ve Beta'ya göre daha hızlı yayılma ihtimali bulunduğunu, ancak mevcut aşıların "Omikron" varyantına karşı etkili olmasının muhtemel görüldüğünü belirtti.

Dışişleri Bakanı Naledi Pandor ise açıklamasında, Güney Afrika'nın tüm ülkelerin vatandaşlarını korumak için gerekli önlemleri alma hakkına saygı duyduğunu bildirdi.

ÇOK SAYIDA ÜLKEDEN 'SEYAHAT YASAĞI'

Pandor, Birleşik Krallık'ın Güney Afrika'ya uyguladığı seyahat yasağı kararına atıfta bulunarak, "Bu karar henüz DSÖ'nün bile tavsiyede bulunmadığı, aceleye getirilmiş bir karar gibi görünüyor" dedi.

Bakan Pandor, söz konusu seyahat yasaklarının ülkenin turizmine ciddi zarar vermesine yönelik endişelerini dile getirdi.

İngiltere, 25 Kasım'da Güney Afrika'da yeni varyantın tespit edilmesinin ardından ülkeye seyahat yasağı uygulama kararı almıştı.

Bu takiben 26 Kasım'da aralarında Türkiye, ABD, Rusya, İtalya, Kanada, Japonya, İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, Güney Afrika'ya seyahat kısıtlamaları getirmişti.

GÜNEY AFRİKA, ULUSAL KORONAVİRÜS KOMUTA KONSEYİNİ TOPLAYACAK

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığı, Kovid-19'un yeni varyantıyla ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere 28 Kasım'da Ulusal Koronavirüs Komuta Konseyini (NCCC) toplama kararı aldı.

Cumhurbaşkanlığı Kontenjanından atanan Bakan Mondli Gungubele, bu toplantının sonuçlarına göre gelecek günlerde daha fazla istişarenin gerçekleşeceğini belirtti.

Gungubele, yeni varyantın tespitinin Güney Afrika'nın yüksek düzeyde bilimsel kapasiteye sahip olduğunu kanıtladığını ifade etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) seyahat kısıtlaması Güney Afrika Cumhuriyeti
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