Güney Kore Netflix'in en iyilerinden: Arthdal Chronicles konusu

Güney Kore fantastik diziler konusunda son dönemlerde büyük bir başarı yakaladı. Bunun en büyük örneklerinden biri de Arthdal Chronicles. Mitolojik ögeleri fantastik detaylarla harmanlayan dizi, ilk olarak Güney Kore'de tvN isimli kanalda yayınlandı. Ardından Netflix'te yer almaya başladı ve bu sayede tüm dünyada büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Arthdal Chronicles bu büyük başarısı ile 2. sezon için onay aldı ancak pandemi dolayısıyla çekimleri ertelenen dizinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Song Joong ki ve Kim Ji Won gibi başarılı ve popüler oyuncular dizinin büyük bir başarıya ulaşmasını sağladı. Arthdal Chronicles Joe Byeong-Gyu gibi genç ama tecrübeli isimleri de kadrosuna dahil ederek iyi bir iş çıkardı. İşte Arthdal Chronicles konusu ve oyuncuları! Arthdal Chronicles Dizisi Konusu Arthdal Chronicles dizisinin konusu, Güney Kore yapımı diğer fantastik dizilerden çok farklı. Çünkü dizi izleyicileri geçmişe, insanların teknolojiyle henüz tanışmadığı zamanlara götürüyor. Dizide Arthdal'da yaşayan Saramlar'la (insan ırkı) Neanthaller arasında bir anlaşmazlık yaşanır ve bu olay büyük bir savaşla sonuçlanır. Tam bir savaş dahisi olan Tagon, kendilerinden çok daha güçlü bir tür olan Neanthaller'i yenmenin bir yolunu bulur ve onları alt ettikten sonra Büyük Av'ı başlatır. Tek bir Neanthal'in ve Neanthaller'le insanların çocuğu olan Igutu'nun bile yaşamasına izin vermeyen korkunç bir soykırım...

Savaş sırasında Arthdal Chronicles Choo Ja-Hyun'un canlandırdığı Asa Hon karakterini ön plana çıkarıyor. Saram ırkından olan Asa Hon, halkının acımasızlığı karşısında Neanthaller'in tarafına geçer ve hayatta kalanlarla birlikte yaşamaya başlar. Bu sırada aşık olur ve Eunseom isimli oğlu dünyaya gelir. Ancak Büyük Av bu defa onları hedef alınca Asa Hon, Eunseom'u alır ve Iark isimli uzak bir diyara götürür. Bu zorlu yolculuk nedeniyle bitkin düşen Asa Hon hayatını kaybeder ve Eunseom Wahan halkıyla birlikte yaşamaya başlar. Ancak yıllar sonra Wahan halkının mutluluğu Arthdal'ın büyük bir imparatorluk kurma hayaliyle kendilerini esir almasıyla son bulur. Wahan halkı köle olarak Arthdal'a götürülür ve işkence görür. Bu sırada bir şekilde kurtulmayı başaran Eunseom, Arthdal'a giderek halkını özgür bırakmaya çalışır. Ancak karşısında bulduğu yeni dünya onun için hiç tanıdık değilken ve kime güveneceğini bilemezken Wahan'ın insanlarını nasıl kurtaracak? Arthdal Chronicles Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Eunseom (Song Joong Ki) Mavi kuyruklu yıldızın görüldüğü gün doğan Eunseom yaşayan son Igutu. Bir kehanete göre bu doğaüstü günde doğan çocuğun Arthdal'a felaketi getireceği söylenir. Küçüklüğünden beri Iark'ta Wahan Kabilesi ile yaşayan Eunseom, bir Igutu'nun ayırt edici özellikleri olan mor dudakları ve sırtındaki izler sebebiyle bu insanlardan çok farklı. Hatta, Saramlar'ın rüya görme yeteneği yokken bunu başarabilen Eunseom kabilenin üyelerinde şüphe uyandırır. Her zorlukta yanında olan tek kişi ise kabile liderinin kızı Tanya. Peki, Arthdal'dan gelen savaşçılar Tanya dahil tüm tanıdıklarını esir alınca Eunseom ne yapacak? Üstelik Arthdal Chronicles Hae-Jun Park olarak da bilinen Park Hae Jun'un canlandırdığı kılıç ustası Mubaek'i Eunseom'un peşine takınca bu toy genç nasıl hayatta kalacak?

Song Joong-Ki Arthdal Chronicles dizisinin en başarılı ve popüler aktörü. Oyunculuğuyla olduğu kadar karizmatik duruşuyla da çok sevilen Song Joong Ki dizileri arasında Innocent Man ve Descendants of the Sun gibi popüler yapımlar yer alıyor. Tanya (Kim Ji Won) Wahan Kabilesi liderinin kızı olan Tanya, aynı zamanda kabilenin Ulu Annesi'nin kutsanmış halefi. O da Eunseom gibi mavi kuyruklu yıldızın görüldüğü gün doğsa da Wahan halkı için bu durum farklı bir kehaneti işaret eder. Zekasıyla ön plana çıkan Tanya şiddeti sevmese de gerektiğinde iyi bir savaşçı olur. Ok ve yayın bile bilinmediği Wahan'da Tanya'nın silahı ise bir sapan. Bir sonraki Ulu Anne olmak için eğitilse de Tanya kutsal dansı yapmayı bir türlü beceremez. Ancak çok yetenekli olan Eunseom onu çalıştırır. Arthdal askerleri gelip Wahan'ı işgal ettiğinde ise Tanya da halkıyla beraber esir düşer. Peki, halkından sorumlu olan Tanya onları kurtarmayı başarabilecek mi? Arthdal Chronicles oyuncuları arasında en ünlülerinden biri de Kim Ji Won! Daha önce Descendats of the Sun'da da Song Joong Ki ile rol alan Kim Ji Won, The Heirs ve Fight For My Way gibi dizilerde de oynamış ve birçok ödül kazanmıştı.