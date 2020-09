Güney Kore Netflix'in en iyilerinden: Arthdal Chronicles konusu

Song Joong-Ki Arthdal Chronicles dizisinin en başarılı ve popüler aktörü. Oyunculuğuyla olduğu kadar karizmatik duruşuyla da çok sevilen Song Joong Ki dizileri arasında Innocent Man ve Descendants of the Sun gibi popüler yapımlar yer alıyor.

Tanya (Kim Ji Won)

Wahan Kabilesi liderinin kızı olan Tanya, aynı zamanda kabilenin Ulu Annesi'nin kutsanmış halefi. O da Eunseom gibi mavi kuyruklu yıldızın görüldüğü gün doğsa da Wahan halkı için bu durum farklı bir kehaneti işaret eder. Zekasıyla ön plana çıkan Tanya şiddeti sevmese de gerektiğinde iyi bir savaşçı olur. Ok ve yayın bile bilinmediği Wahan'da Tanya'nın silahı ise bir sapan. Bir sonraki Ulu Anne olmak için eğitilse de Tanya kutsal dansı yapmayı bir türlü beceremez. Ancak çok yetenekli olan Eunseom onu çalıştırır. Arthdal askerleri gelip Wahan'ı işgal ettiğinde ise Tanya da halkıyla beraber esir düşer. Peki, halkından sorumlu olan Tanya onları kurtarmayı başarabilecek mi?

Arthdal Chronicles oyuncuları arasında en ünlülerinden biri de Kim Ji Won! Daha önce Descendats of the Sun'da da Song Joong Ki ile rol alan Kim Ji Won, The Heirs ve Fight For My Way gibi dizilerde de oynamış ve birçok ödül kazanmıştı.