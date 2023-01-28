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'Günlerce sürecek kar geliyor' İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 'Türkiye'nin gündemi kar olacak' deyip tarih verdi! Son dakika 28 Ocak - 1 Şubat hava durumu tahmini

28.01.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar ne zaman yağacak? Türkiye'nin gündemindeki en önemli sorulardan bir tanesi bu. Yağışların azlığı ve kuraklık endişesi nedeniyle yağmur ve karın ne zaman yağacağı merakla takip ediliyor. Meteoroloji son hava durumu tahminlerini yayınlarken uzmanlardan da dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Uzmanlar 'Türkiye'nin gündemi kar olacak' olacak derken günlerce sürecek kar yağışıyla ilgili detaylı bilgiler verildi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İşte son dakika hava durumu tahminleri...

'Günlerce sürecek kar geliyor' İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 'Türkiye'nin gündemi kar olacak' deyip tarih verdi! Son dakika 28 Ocak - 1 Şubat hava durumu tahmini

Kurak geçen kış ayları nedeniyle herkes kar yağışının ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor ve son dakika hava durumu tahminleri dikkatle takip ediliyor. Bu nedenle sık sık “Yağmur ve kar ne zaman yağacak?” sorusuna yanıt aranıyor. Meteoroloji’den gelen son hava durumu raporuna göre Türkiye bugün itibarıyla yağışlı hava sisteminin etkisi altına giriyor. Yağışların batı ve güneyde kuvvetli sağanak, doğuda da yoğun kar yağışı şeklinde olacağı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre kar yağışı 5 gün boyunca devam edecek. Peki, İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, tarih vererek açıkladı. Öte yandan meteoroloji uzmanı Kerem Ökten de bol miktarda kar yağışı olacağına işaret etti. İşte son hava durumu tahminleri ile ilgili detaylar…

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Türkiye'de kış başlıyor. Doğuda kar yağışları başlayacak, önemli kar yağışları var. Türkiye'nin hemen her yerinde yağış var. İstanbul'da sıcaklık pazar günü 6 dereceye kadar düşecek. İstanbul'da kar bu hafta sonu görünmüyor ancak Şubat'ın 2'si 3'ü gibi kar yağışı görülecek. Anadolu'ya sürekli bir kar yağışı geliyor. 5-6 gün sürecek bir kar yağışı var. İstanbul'u takip ediyoruz" dedi.

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“TÜRKİYE’NİN GÜNDEMİ KAR OLACAK”

Hava Forum da hava durumu ile ilgili dikkat çeken bir tahminde bulundu. Hava Forum’un yaptığı paylaşımda “Haftaya bugünlerde Türkiye'nin gündemi kar olacak gibi duruyor. Kutup kapısı Türkiye'ye açılmak istiyor. Bu konuda istikrarlı tahminler geliyor. Daha önce bahsettiğimiz gibi soğuk ve kar yağışlı hava dalgası okulların 2. dönem açılış tarihlerine de denk geliyor. Takipteyiz.” denildi.

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“TÜRKİYE’YE KIŞ GELİYOR”

Meteoroloji uzmanı Kerem Öktem ise Türkiye’ye kış geleceğinin haberini verdi. Öktem paylaşımında “Türkiye'ye kış geliyor. Şubat ayı kar, buzlanma ve fırtınalarla başlıyor. 10 günlük beklenen kar örtüsü miktarı giderek artıyor. Özellikle Anadolu bol miktarda kar yağışı alacak. İstanbul için kar miktarı her güncelleme artacak. Değerler cm'dir.” dedi.

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METEOROLOJİNİN HAVA DURUMU TAHMİNİ

Yurdun genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneybatısı, İç Ege’nin yüksekleri, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

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Yağışların, Kıyı Ege, Antalya'nın doğusu, Manisa, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bilecik, Kayseri, Sivas, Malatya, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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SICAKLIKLAR DOĞUDA 2 İLA 4 DERECE AZALIYOR

Sıcaklıkların Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Kıyı Ege, Antalya'nın doğusu, Manisa, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bilecik, Kayseri, Sivas, Malatya, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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28 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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29 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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30 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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31 OCAK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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1 ŞUBAT HAVA DURUMU TAHMİNİ

1şubat


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