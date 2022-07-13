Günlük burç yorumları: 13 Temmuz Çarşamba günü tüm burç yorumları!

13 Temmuz Çarşamba yani ayın on üçüncü günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 13 Temmuz Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Yetkili konumdaki kişilerin kim olduğunuzu ve neler yapabileceğinizi bilmelerini sağlamanız bugün son derece önemli. Kendi övgülerinizi söylemezseniz, rakiplerinizin terfi için uzun kuyrukta önünüze geçmesine izin verme riskini alırsınız.

BOĞA

Başkaları yaptığınız şeyi onaylamayabilir ama bu sizin umurunuzda bile değil. Aslında dünyayla aranızda olmaktan oldukça keyif alacaksınız. Seyahat ve sosyal aktiviteler için mükemmel bir gün. Her şeye geniş açıdan bakmaya çalışın. Düşünceler içinde yeni bir şey fark edebilirsiniz.

İKİZLER

İş cephesinde neler başarabileceğiniz konusunda gerçekçi olmalısınız. Yüksekleri hedeflemek iyidir, ancak dolunay, hırslarınız yeteneklerinizi aşarsa beklemediğiniz sonuçlar alabilirsiniz. Dikkatli adım atmazsanız kazanç yerine büyük kayıplar yaşayabilirsiniz. Neyin mümkün olduğu konusunda kendinize karşı dürüst olun.

YENGEÇ

Arkadaşlarınızın ve sevdiklerinizin ne yaptığınız hakkında ne düşündüğüyle hiç ilgilenmiyor olabilirsiniz, ancak bugünün dolunayı, fikirlerini görmezden gelmeye çalışırsanız utanç verici bir yaygara başlatabilecekleri konusunda uyarıyor. En azından tavsiyelerini dinliyormuş gibi yapın.

ASLAN

İşle ilgili konuların bugün dikkatli bir şekilde ele alınması gerekiyor, çünkü iş yaptığınız kişilerden bazıları aşırı derecede hassas olabilir. Zaman ayırın ve kendi çıkarlarınız için olduğu kadar onların çıkarları için de çalıştığınızdan emin olmak için çaba gösterin.

BAŞAK

Bugün olanları çok ciddiye almamaya çalışın yoksa eğlenme fırsatlarını kaçırabilirsiniz. Haritanızın en dinamik bölgesindeki dolunay sizi yaratıcı enerjiyle ateşleyecek ve onu boşa harcamak suç gibi bir şey!

TERAZİ

Önümüzdeki 24 saat içinde aile içi kavgalar zamanınızın ve enerjinizin çoğunu alabilir. Barıştırmak için arabulucu olarak görev alabilirsiniz. Sevdiklerinize bir tarafı diğerine tercih ettiğiniz izlenimini vermemelisiniz. Durumu daha da kötüleştirebilir.

AKREP

Bugün seçeneklerinizi açık tutmalısınız, özellikle de biri size hızlı bir karar vermeniz için baskı yapmaya çalışırsa. Sırf aranızdaki şeyleri medeni tutmak istediğiniz için önerilerini kabul etmeyin. Eğer yaparsanız bu paradan daha pahalıya mal olabilir.

YAY

Bir projeye doğru bir şekilde, sağlam temeller atarak başlarsanız, düşüşe geçiyorsunuz diyenlere gülebilirsiniz. Başarısız olmaktan uzak, kıskanç rakiplerinizin sadece hayal edebileceği başarı seviyelerinin tadını çıkaracaksınız.

OĞLAK

Oğlak burcu ne kadar mantıklı olursanız olun, bugün daha derin duygularınızın sizi alt ettiği zamanlar olabilir. Burcunuzdaki dolunay, mantığı sıyırıp yerine saf duyguyu geçirme gücüne sahiptir, bu yüzden dikkatli olun.

KOVA

Kendi kendini analiz etmekten hiç korkmadın ama dolunayın etkisi altında çok ileri gitme ve kendine gerçekte temeli olmayan korku ve fobiler atama tehlikesi var. Mevcut durumunuzu fazla düşünmemeye çalışın.

BALIK

Elbette bugün yeni fikirlerin zihninizin yüzeyine çıkmasına izin verin, ancak hiçbirini çok ciddiye almayın. Ay dolunaydayken aklınıza her türlü akıl almaz olasılık gelecektir, ancak bundan 24 saat sonra bunlar daha çok imkânsız gibi görünebilir!



