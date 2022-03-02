Günlük burç yorumları: 2 Mart Çarşamba günü tüm burç yorumları!

2 Mart Çarşamba yani ayın ikinci günü için günlük burç yorumları haberimizde. 12 burcun günlük yorumları ile bugün neler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık yani tüm burçların yorumları ve bugüne için sizlere özel tavsiyelerini derledik. Peki neler yaşanacak?

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için bugün nasıl geçecek? İşte 2 Mart Çarşamba günlük burç yorumları...

KOÇ

Sevgili Koç burçları, göksel etkinin bugün rahatlık alanınızdan çıkmanız ve romantik hayatınız için olumlu bir şeyler başarmanız için size ilham vereceği kesin. Heyecanınızı sürdürecek ve stratejinizi eyleme geçirmek için hızla hareket edeceksiniz. Hem size hem de arkadaşınıza duygusal olarak fayda sağlayacak bir aktivite planlayın.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, arkadaşlarınız ve aileniz için bir parti vermeyi düşünüyorsanız, şimdi tam zamanı. Birkaç zor hafta geçirdiniz, ancak artık gezegenler hizaya girdiğine göre bunu geride bırakmaya ve biraz eğlenmeye hazırsınız. İyi haber şu ki, aşk hayatınız yeni olasılıklara açılırken birkaç sürprizle karşılaşacaksınız.

İKİZLER

Sevgili İkizler burcu, işlerin şu anda tam olarak doğru olmaması mümkündür. Etrafınızda her an yayılma tehlikesi olan çok fazla duygu ve yoğunluk zerresi olabilir. Bununla birlikte, kozmik etki, kendinizi zor durumda bırakıyor ve gerekli olduğunu düşündüğünüzden biraz daha fazlasını bırakıyor olsanız bile, birisine yaklaşmak için eşsiz bir fırsat sağlar.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, her şeyin iniş ve çıkışları vardır ve gezegenler bunun bir hatırlatıcısıdır. Bundan sonra işler sadece sizin ve mevcut ilişkiniz için daha iyi olacak. Bugünün olayları, radarda birkaç gün içinde kaybolacak olan bir anlık ışıktan başka bir şey değil, bu yüzden olayları ciddiye almayın. Derslerini öğren ve hareket etmeye devam et.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, gezegensel enerji, aşk dolu bir ilişkiyi bugün merkeze almak için teşvik ediyor. Şu anda kaç tane aşk ilginiz olursa olsun, bunlardan biri diğerlerinden daha fazla parlayacak. Geçmişte onlara fazla ilgi göstermemiş olsanız bile, bugün onları görmezden gelemeyeceksiniz ve kesinlikle istemeyeceksiniz. Bu fırsatı değerlendirin.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları şu sıralar aşk hayatında işler iyi gitmiyor. Beklenmeyen durumlar ve sevdiğiniz kişinin küstah tavrı bazı istenmeyen kafa karışıklıklarına neden olabilir. Kötümser bir bakış açınız varsa hiçbir şey yapamazsınız. Buradaki fikir, sahip olduklarınızla çalışarak sahip olduklarınızdan en iyi şekilde yararlanmaktır. Başarılı olmaları için işlerin tam olarak planlandığı gibi gitmesi gerekmez.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, bir ilişkiniz varsa, değer vermeniz gereken bir gün. Kendinden emin ve hevesliysen, partnerine ve hatta dışarıdakilere daha çekici görünebilirsin. Bugün size profesyonel anlamda kapı açabilecek sevgi dolu bir arkadaştan faydalanabilirsiniz. Yakında küçük bir buluşma planlayın ve kutlayın!

AKREP

Sevgili Akrep burçları, yıldızlar bugün geçmişi yansıtmanız için size ilham verecek. Eski bir alevle temasa geçebilir ve bir araya gelmeyi planlayabilirsiniz. Önceki deneyimleriniz hakkında konuşmak çok eğlenceli olabilir. Ayrıca sizi bir süredir görmemiş eski arkadaşlarınızı arayabilir ve eski günleri yakalayabilirsiniz. Nasıl olduğunu duyduklarına sevinecekler.

YAY

Sevgili Yay burçları, insanlar bugün işleri ciddiye almaya daha yatkındır, bu yüzden kelimelerinizi nasıl kullandığınıza dikkat edin. Birinin gününü güzelleştirme veya ruhunu paramparça etme yeteneğine sahip olduğunuzu kabul edin. Sevdiklerinizin ihtiyaçlarına dikkat edin ve onları dinleyin. Kendinize hiç şans vermediğiniz için daha önce hiç görmediğiniz birinin bir yanını ortaya çıkarabilirsiniz.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, aşkı bugün en beklenmedik yerlerde bulabilirsiniz. Bu aşk büyük olasılıkla uzun süreli bir eşten geliyor. Aylarca kaynayan tutkunun ardından, yeni bir romantizmin çiçek açması için doğru an. Bu kişiyi önemsiyorsanız, bu maça ciddi bir önem verin. Uzun süreli bir bağlantı olma potansiyeline sahiptir.

KOVA

Sevgili Kova burçları, aşk, kahkaha ve tutku dolu anları paylaşan sevgilinizle vakit geçireceğiniz, eğlence dolu bir gün olacak. Günün ışıltısını ve sevgisini içinize çekin ve ortaklığınızın sunduğu sevinçle kendinden geçmiş olacaksınız. Sevgilinize olan sevginizi ifade ederek onu rahatlattığınızdan emin olun. Sahip oldukların için minnettar ol.

BALIK

Sevgili Balık burçları, bugün karşı cinsten yeni insanlarla tanışacaksınız ve romantizm şansınız oldukça yüksek. Evde kalmamaya ve dışarı çıkıp etkileşime girmemeye çalışın. Bu akşam, yeni ve ilgi çekici insanlarla tanışma fırsatınız var. Bekarlar iletişim kurmaktan korkmamalı ve konuşma yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanmalıdır.



