Günlük ortalama sıvı tüketimi kadınlarda ne kadar olmalı?

Yaz sıcaklarının yoğun yaşandığı şu günlerde sıvı tüketimi konusunda uyarılarda bulunan Erözgür, “Su ve diğer içecekler vücutta su dengesinin korunmasında önemli yer tutmaktadır. Her gün düzenli olarak tüketilen su böbrekler, kalp ve karaciğer başta olmak üzere bütün organların yenilenmesini sağlar” dedi. Erözgür, “Başta su olmak üzere içecekler ve yiyeceklerde bulunan görünür/ görünmez su, ‘sıvı’ olarak tanımlanır ve bireyin günlük gereksinimi, içtiği su, içecekler ve tükettiği yiyeceklerdeki içindeki su ile karşılanır.

Yetersiz miktarda sıvı alınması vücut ağırlığı artışından, ciddi hastalıklara kadar pek çok olumsuz tabloya neden olabilir” diye konuştu. Alkollü - alkolsüz, gazlı, gazsız - karbonatlı, şeker ilaveli içecekler ile çay ve kahve yerine çoğunlukla suyun tercih edilmesi gerektiğinin altını çize Erözgür, “Kahve ve çay tüketimiyle vücuda sıvı alınmasına rağmen çocuklara önerilmez ve bazı bireylerde istenmeyen uyarıcı etkileri yanında diüretik etkilerinden dolayı da su atılımına neden olur” ifadelerini kullandı.