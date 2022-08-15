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Günlük rutinini anlatan Elon Musk: "Kötü bir alışkanlığım var"

15.08.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, "Kötü bir alışkanlığım var" diyerek dikkat çekici bir itirafta bulundu. Günlük rutinini anlattığı yakın tarihli bir röportajda Musk, "korkunç" sabah alışkanlığının sağlığına zararlı olabileceğini düşündüğünü söyledi. Musk, hemen hemen herkeste olan bu alışkanlığını ise bırakmak istiyor.

Günlük rutinini anlatan Elon Musk: "Kötü bir alışkanlığım var"

Elon Musk bu kez ‘korkunç alışkanlığı’yla gündemde. Twitter'ı satın almaktan vazgeçmesiyle gündemden düşmeyen ünlü milyarder, yakın tarihli bir röportajda bu kez korkunç sabah alışkanlığından söz etti. Musk, yayında günlük rutinini de açıkladı ancak kesinlikle yayının en dikkat çeken bölümü Musk'ın "Kötü bir alışkanlığım var" diyerek anlattığı bölümdü.

İŞTE ELON MUSK'IN BIRAKMAK İSTEDİĞİ KÖTÜ ALIŞKANLIĞI

Elon Musk, katıldığı programda "Birçok insanın yaptığından şüphelendiğim kötü bir alışkanlığım var; sabahları hemen telefonumu kontrol etmek. Aslında bu, korkunç bir alışkanlık." dedi. Röportajda Musk, bunun sağlığına zararlı olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Tesla ve SpaceX CEO’su, uyandığı andan başlayarak günlük rutinini yenilemek istiyor. Daha önce Alman otomobil dergisi Auto Bild’e her günün ilk 30 dakikasını e-postaları kontrol ederek geçirdiğini söyleyen Musk, bu alışkanlığını şimdi sporla değiştirmek istediğini kaydetti.

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Musk, "Çalışmaya ve daha iyi durumda olmaya ihtiyacım var. Yani, uyanır uyanmaz telefonu elime almak yerine 20 dakika spor yaptıktan sonra telefonuma bakmaya çalışacağım." dedi.

MUSK ANORMAL DEĞİL

Musk'ın bu alışkanlığı aslında anormal değil. Çünkü bazı bulgulara göre, akıllı telefon kullanıcılarının yaklaşık %80′i, uyandıktan sonraki ilk 15 dakika içinde telefonlarını kontrol ediyor.

Genellikle saat 3:00 gibi yatan ve sabah 9:30′da uyandığını kaydeden Musk, akıllı telefon alışkanlığının biraz endişeden doğduğunu söyledi. Ünlü milyarder, uyurken şirketlerde yaşanan acil durumları kaçırmadığından emin olmak istediğini belirtti.

Musk, daha önce günde neredeyse 8 diyet kola içtiğini söylemişti.

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Elon Musk Tesla SpaceX
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