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Ölen babasının ardından cennete mektup gönderdi

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 14.12.2018 15:03 | Son Güncelleme

İngiltere'de oğlunun cennete iletilmek üzere babasına yazdığı mektuba postaneden gelen cevabı sosyal medyada yayınlayan annenin paylaşımı görenleri duygulandırdı.

Ölen babasının ardından cennete mektup gönderdi

Yedi yaşındaki Jase, doğum gününde babasına bir mektup yazarak postacıdan zarfı cennete iletmesini istedi.

Üzerinde "Sayın postacı, bunu, bugün doğum günü olan cennetteki babama götürür müsün? Teşekkür ederim" yazan zarfı gören postane yetkilileri Jase'e mektubun iletildiğine dair cevap gönderdi.

Jase'e postanenin Teslimat Ofisi Müdürü Sean Milligan'ın imzasıyla gelen mektupta şu ifadeler yer alıyordu:

Nehire içine mektup konmuş şişeler bırakarak aşkı arayan İskoçyalı romantiğin çabaları, Çevre Koruma Kurumu'na ihbar edilmesinin ardından yarım kaldı.

"Sevgili Jase, Mektubunu babana verdiğimizi bilmeni isterim. Cennete giderken karşılaştığımız gök cisimleri ve yıldızlar işimizi zorlaştırsa da mektubu vermeyi başardık. Postacılar olarak görevimiz senin gibi çocukların mektuplarını gerekli kişilere ulaştırmak. Elimden geldiğince de bunu yapmaya devam edeceğim. Saygılarla."

Oğluna postaneden gelen cevap üzerine duygulanan anne Teri Copeland, olayı Facebook hesabında "Birkaç hafta önce 7 yaşındaki oğlum babasının doğum günü olduğu için cennete mektup göndermek istediğini söyledi. Postacıdan olumlu bir yanıt aldı. Oğlum babasının mektubu aldığını düşünüyor ve çok heyecanlı. Postane çalışanına yaptığı güzel hareket için çok teşekkür ediyorum" sözleriyle paylaştı.

Teri'nin paylaşımı binlerce beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
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