Ölen babasının ardından cennete mektup gönderdi

Yedi yaşındaki Jase, doğum gününde babasına bir mektup yazarak postacıdan zarfı cennete iletmesini istedi.

Üzerinde "Sayın postacı, bunu, bugün doğum günü olan cennetteki babama götürür müsün? Teşekkür ederim" yazan zarfı gören postane yetkilileri Jase'e mektubun iletildiğine dair cevap gönderdi.

Jase'e postanenin Teslimat Ofisi Müdürü Sean Milligan'ın imzasıyla gelen mektupta şu ifadeler yer alıyordu:

