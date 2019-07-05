MAGAZİN

Gürgen Öz, Şeyma Subaşı'nın kitabını ti'ye aldı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.07.2019 21:38 | Son Güncelleme

Instagram'dan yayınladığı videolarla dikkat çeken oyuncu Gürgen Öz, kitabı 40 bin tane satılan Şeyma Subaşı'nı fena tiye aldı.

Şeyma Subaşı'nın iki hafta önce çıkan ve kısa sürede 40 bin adet satılan kitabı 'Sadece Şeyma'nın yoğun talep üzerine ikici baskısının çıkacağı duyurulmuştu.

Kitabın büyük çoğunluğunun tükenmesi haberleri üzerine ünlü oyuncu Gürgen Öz, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Şeyma Subaşı'na ve kitabı alanlara göndermelerde bulundu.

Başarılı oyuncu, kitabın 40 bin satılması haberlerine, " The K.R.O! Şeyma Subaşı kitap çıkarmış. Gerçekten Tebrik ediyorum, ilk baskı 40 bin ve anında tükenmiş! Edebiyata bu kadar düşkün bu kitle, bizi daha güzel bir geleceğe taşıyacak, inanıyorum bu kütleye ben! Kimse demesin ki bu ülkede kitap okunmuyor!" sözleriyle tepki gösterdi.

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Gürgen Öz Şeyma Subaşı

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