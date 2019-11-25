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Güvenlik kaynaklarından flaş 'harekat' açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 13:20 | Son Güncelleme

Güvenlik kaynakları Barış Pınarı Harekatı'nın bittiğini, mayın ve EYP temizliğinin devam ettiğini bildirdi.

Güvenlik kaynaklarından flaş 'harekat' açıklaması

Habertürk TV'de yer alan habere göre, güvenlik kaynakları, mevcut Barış Pınarı Harekatı bölgesinin dışında yeni bir bölgenin ele geçirilmesi, orada hakimiyetin, kontrolün sağlanmasının söz konusu olmadığını belirtti. Öte yandan taciz ve saldırılara karşılık veriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise; Barış Pınarı Harekatı alanında şu ana kadar 2 binden fazla mayın ve el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

Pençe operasyonlarında ise bugüne kadar 163 terörist etkisiz hale getirildi.

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