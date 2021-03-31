Güvenlik Soruşturması teklifi muhalefet oylarıyla reddedildi

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İçtüzük 76'ya göre; TBMM Genel Kurulu'nda reddedilmiş olan kanun teklifleri, ret tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe aynı yasama dönemi içinde verilemiyor.

Bunun üzerine AK Parti'li isimler, Meclis Başkanvekili Akar'ın, katip üyelere sormadan oylamaya geçtiği yönünde itirazda bulundu. Verilen aranın ardından, Meclis Başkanvekili Haydar Akar, gündemde başka görüşülecek konu olmadığından, oturumu yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

TBMM Genel Kurulu, CHP'li Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Gündem dışı ve grup önerilerinin görüşmelerinin ardından gündeme geçildi. Genel Kurul'da, Güvenlik Soruşması teklifinin maddelerine geçilmesi oylandı. Oylamada muhalefet partilerinin oyları ile teklifin maddelerine geçilmesi kabul edilmedi.

İçtüzük madde 141:Oy saymakla görevli olanlar katip üyelerdir.



CHP’li Meclis Başkanvekili: Katip üyeler, sayınız



Katip Üyeler: Makinaya gidelim



BVekili: Makinası yok ama yaa! Kabul edilmemiştir!



CHP, tasarlayarak içtüzüğü yok saymış, meclis iradesini açıkça çiğnemiştir.

YAZIK pic.twitter.com/oBAhogUM4o — Av. Cahit ÖZKAN ???????? (@avcahitozkan) March 31, 2021

CHP'Lİ EMİR: AKP VE MHP ŞAŞKIN

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun teklifi” muhalefetin oyları ile reddedildi. AKP ve MHP milletvekilleri Şaşkın..." ifadelerini kullandı.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun teklifi” muhalefetin oyları ile reddedildi. AKP ve MHP milletvekilleri Şaşkın... pic.twitter.com/6grPULehpW — Murat Emir (@muratemirchp) March 31, 2021

CHP'Lİ ÖZEL: HUKUKU VE VATANDAŞLARIMIZIN HAKKINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama "Anayasaya açıkça aykırı maddeler içeren ve fişlemeyi yasal hale getiren Güvenlik Soruşturması Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin oylarıyla reddedildi. Hukuku ve vatandaşlarımızın hakkını savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

(DHA /İHA)



