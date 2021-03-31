HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Güvenlik Soruşturması teklifi muhalefet oylarıyla reddedildi

Güvenlik Soruşturması teklifi muhalefet oylarıyla reddedildi

31.03.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Genel Kurulu'nda, kamuya yeni alınacaklara ilişkin, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun maddelerine geçilmesi, muhalefet milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Teklifin görüşmelerine devam edilip edilmeyeceğine TBMM Başkanlık Divanı toplantısından sonra karar verilecek.

Güvenlik Soruşturması teklifi muhalefet oylarıyla reddedildi

TBMM Genel Kurulu, CHP'li Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Gündem dışı ve grup önerilerinin görüşmelerinin ardından gündeme geçildi. Genel Kurul'da, Güvenlik Soruşması teklifinin maddelerine geçilmesi oylandı. Oylamada muhalefet partilerinin oyları ile teklifin maddelerine geçilmesi kabul edilmedi.

Bunun üzerine AK Parti'li isimler, Meclis Başkanvekili Akar'ın, katip üyelere sormadan oylamaya geçtiği yönünde itirazda bulundu. Verilen aranın ardından, Meclis Başkanvekili Haydar Akar, gündemde başka görüşülecek konu olmadığından, oturumu yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

İçtüzük 76'ya göre; TBMM Genel Kurulu'nda reddedilmiş olan kanun teklifleri, ret tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe aynı yasama dönemi içinde verilemiyor.

AK PARTİ'Lİ ÖZKAN'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İçtüzük madde 141:Oy saymakla görevli olanlar katip üyelerdir.
CHP’li Meclis Başkanvekili: Katip üyeler, sayınız
Katip Üyeler: Makinaya gidelim
BVekili: Makinası yok ama yaa! Kabul edilmemiştir!
CHP, tasarlayarak içtüzüğü yok saymış, meclis iradesini açıkça çiğnemiştir.
YAZIK"

CHP'Lİ EMİR: AKP VE MHP ŞAŞKIN

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun teklifi” muhalefetin oyları ile reddedildi. AKP ve MHP milletvekilleri Şaşkın..." ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ ÖZEL: HUKUKU VE VATANDAŞLARIMIZIN HAKKINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama "Anayasaya açıkça aykırı maddeler içeren ve fişlemeyi yasal hale getiren Güvenlik Soruşturması Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda muhalefet partilerinin oylarıyla reddedildi. Hukuku ve vatandaşlarımızın hakkını savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

(DHA /İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım15'inde evlendirilecekti! Anneden korkunç tehdit: Seni dağa götürüp orada öldürmek lazım
Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldıSalgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Diğer Haberler

TBMM Genel Kurulu'nda 'terör' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'terör' tartışması

CHP'li Özel: Artan vaka sayılarının tek sorumlusu Erdoğan'dır

CHP'li Özel: Artan vaka sayılarının tek sorumlusu Erdoğan'dır

Bakan Varank'tan flaş aşı açıklaması

Salgının seyrini değiştirecek gelişme: Başvurular yapıldı

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yönelik flaş sözler

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yönelik flaş sözler

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Berat Albayrak' tepkisi

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Berat Albayrak' tepkisi

Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken HDP açıklaması: Ben bunun karşısındayım

İmamoğlu'ndan dikkat çeken HDP açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.