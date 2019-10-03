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Guy Ritchie imzalı bol yıldızlı The Gentelman’dan ilk fragman geldi

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SİNEMA TV  | 03.10.2019 09:56 | Son Güncelleme

Guy Ritchie imzalı The Gentlemen’dan ilk fragman paylaşıldı.

Guy Ritchie’nin birbirinden başarılı isimleri bir araya getirdiği The Gentelman filminden ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Fragmandan anlaşılabileceği üzere Ritchie rotasını, bir süredir uzaklaştığı eski tarzına çevirmiş gibi görünüyor. The Gentelman ile Guy Ritchie klasikleri “Lock, Stock and Two Smoking Barrels”, “Snatch”, “Rocknrolla” ve “Revolver” filmlerine doğru bir geri dönüş yapıyor.

Sherlock Holmes, The Man from U.N.C.L.E. ve King Arthur gibi büyük bütçeli aksiyon filmlerine ağırlık veren Guy Ritchie, yeni filmi The Gentlemen için “Burada kendimi tanıdık bir yerdeymişim gibi hissediyorum, Alaaddin filmini yapmak da harikaydı fakat burası tamamen farklı bir dünya” diyerek son filmine karşı duyduğu heyecanı dile getirdi.

Oscar ödüllü Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Colin Farrell, Hugh Grant ve Michelle Dockery gibi isimleri rol adlığı "The Gentlemen" ile suç dünyasına adım atacağız. Londra'da uyuşturucu imparatorluğunun sahibi olan Amerikalı Mickey Pearson, artık emekli olmak istemektedir. Bunun için ise yüklü miktarda nakite ihtiyacı vardır. Bu durum onu komploların, entrikaların, rüşvetlerin ve şantajların arasında bırakacaktır.

The Gentlemen, yurt dışındaki izleyicileriyle 24 Ocak 2020'de buluşacak. Ancak ülkemizde vizyona girip girmeyeceği bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
The Gentlemen Guy Ritchie Lock, Stock and Two Smoking Barrels Matthew McConaughey

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