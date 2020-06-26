Güzel bir cilt ve fit bir vücut için kolajen!

Medikal Estetik Hekimi Dr. Seran Göçer, tüm kolajenlerin aynı olmadığını söylerek cildin gençliği ve güzelliği için gereken kolajen tipi olan Tip 1-3 kolajen peptitlerini anlattı. NEYE GÖRE SEÇMELİYİZ? Çeşitli formda olan ürünlerden şase (toz) formda olanı seçin ve hiçbir şekilde tatlandırıcı, aroma, boyar madde içermemesine dikkat ederek seçin. Bu şekildeki toz ürünleri suya karıştırarak içebileceğiniz gibi, kahvenize, yoğurdunuza, sütünüze, kefirinize, smoothielerinize kolaylıkla katabilirsiniz. Süt ve yoğurt içerikleriyle birlikte tüketilmesi emilimini artırdığı için özellikle tavsiye ediyorum. Tekrar ediyorum, içeriğinde hiçbir koruyucu katkı maddesi ya da tatlandırıcı bulunmamalıdır ve ağzınızda acı bir tat bırakmamalıdır. Tip 1-3 Kolajenin etkilerine gelin birlikte göz atalım: Kollajen; vücudumuzun yapıtaşı olan proteinlerin yaklaşık %30 unu oluşturur. Adeta bir zamk gibidir, hücrelerimizin bir arada sıkıca durmasını sağlar ve dokuya sağlamlık verir. Bu muhteşem proteinin 20’den fazla tipi olup Tip 1 ve Tip 3 kollajen daha çok cildimizde, saçlarımızda, kemiklerimizde, kaslarımızda, göz küresinde yaygın olarak bulunur. Cilt dokusunun kuru ağırlığının neredeyse %80’i kollajenden oluşmaktadır. Yine beraberinde sıkça duyduğumuz hyalüronik asit ise; cilt altı bağ dokuda kolajenle birlikte yer alan ve su tutarak cildin nemliliğini ve gerginliğini sağlayan polisakkarit yapısında bir maddedir. Cildin yanı sıra eklem boşluklarındaki sıvılarda, göz küremizde, damarlarımızın çeperlerinde, kaslarımızda da yaygın olarak bulunur.

YAŞLANAN CİLDİN İMDADINA KOLAJEN YETİŞİYOR Cildimiz yaşlanma belirtilerinin en çarpıcı olarak göründüğü organlarımızdan biridir. Yaşlanma ile birlikte ciltte kırışıklıklar, renk değişiklikleri, lekelerin artması, elastikiyet kaybı, kuruluk, sarkmalar gibi bulgular ortaya çıkmaya başlar. Bunun temel nedeni cilde gerginliğini, elastikiyetini ve nemliliğini veren başlıca maddeler olan kolajen ve hyalüronik asit üretiminin yaşla birlikte azalmasıdır. Yaş almanın yanında güneş ışınlarına maruz kalma, çevre kirliliği, sigara veya benzeri tütün ürünlerine aktif veya pasif olarak maruz kalmak, sağlıksız beslenme, hormonal değişiklikler, diyetteki eksiklikler ve genetik yatkınlıklar da kolajen ve hyalüronik asit kaybını artırmaktadır. Yapılan çalışmalar; dışarıdan kolajen ve hyalüronik asit desteği almanın bu süreçte olumlu etkiler gösterebileceğini ortaya koymaktadır. Ancak alınacak destekteki miktarların ve madde formlarının kritik önemi vardır. Bu desteklerdeki içerik miktarlarının diğer organlarımıza zarar vermeyecek güvenli ve yeterli miktarda olması, madde formlarının ise bağırsaklardan emilimi mümkün olan ve emilim oranı en yüksek formda olması tercih edilmelidir. Kolajenler protein yapısında maddelerdir; günlük protein alımının fazlası böbreklerden atılmaktadır. Günlük ihtiyacımızdan daha fazla miktarlarda protein aldığımızda bu proteinin kullanımı mümkün olmaz ve atılması gerekir. Bu noktada yüksek protein alımı böbreklerimiz için önemli bir yük teşkil etmekte ve risk oluşturmaktadır. O nedenle ihtiyacımızdan daha fazla protein almama konusunda dikkatli olmamız gerekmektedir. Bu yüzden lütfen; içeriğindeki kolajen miktarlarının etkin ve günlük ihtiyacımızı karşılayabilecek dozda ayarlanmış olmasına dikkat edin! Fazla değil!