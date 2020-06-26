KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Güzel bir cilt ve fit bir vücut için kolajen!

Güzel bir cilt ve fit bir vücut için kolajen!

Dr. Seran Göçer Dr. Seran Göçer
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Son dönemde sıklıkla duyulan ve cilt için oldukça faydalı olan kolajen hakkında seçimlerimizi nelere göre yapacağımız konusunda bilgiler yetersiz.

Güzel bir cilt ve fit bir vücut için kolajen!

Medikal Estetik Hekimi Dr. Seran Göçer, tüm kolajenlerin aynı olmadığını söylerek cildin gençliği ve güzelliği için gereken kolajen tipi olan Tip 1-3 kolajen peptitlerini anlattı.

NEYE GÖRE SEÇMELİYİZ?

Çeşitli formda olan ürünlerden şase (toz) formda olanı seçin ve hiçbir şekilde tatlandırıcı, aroma, boyar madde içermemesine dikkat ederek seçin. Bu şekildeki toz ürünleri suya karıştırarak içebileceğiniz gibi, kahvenize, yoğurdunuza, sütünüze, kefirinize, smoothielerinize kolaylıkla katabilirsiniz. Süt ve yoğurt içerikleriyle birlikte tüketilmesi emilimini artırdığı için özellikle tavsiye ediyorum. Tekrar ediyorum, içeriğinde hiçbir koruyucu katkı maddesi ya da tatlandırıcı bulunmamalıdır ve ağzınızda acı bir tat bırakmamalıdır.

Tip 1-3 Kolajenin etkilerine gelin birlikte göz atalım: Kollajen; vücudumuzun yapıtaşı olan proteinlerin yaklaşık %30 unu oluşturur. Adeta bir zamk gibidir, hücrelerimizin bir arada sıkıca durmasını sağlar ve dokuya sağlamlık verir. Bu muhteşem proteinin 20’den fazla tipi olup Tip 1 ve Tip 3 kollajen daha çok cildimizde, saçlarımızda, kemiklerimizde, kaslarımızda, göz küresinde yaygın olarak bulunur. Cilt dokusunun kuru ağırlığının neredeyse %80’i kollajenden oluşmaktadır. Yine beraberinde sıkça duyduğumuz hyalüronik asit ise; cilt altı bağ dokuda kolajenle birlikte yer alan ve su tutarak cildin nemliliğini ve gerginliğini sağlayan polisakkarit yapısında bir maddedir. Cildin yanı sıra eklem boşluklarındaki sıvılarda, göz küremizde, damarlarımızın çeperlerinde, kaslarımızda da yaygın olarak bulunur.

YAŞLANAN CİLDİN İMDADINA KOLAJEN YETİŞİYOR

Cildimiz yaşlanma belirtilerinin en çarpıcı olarak göründüğü organlarımızdan biridir. Yaşlanma ile birlikte ciltte kırışıklıklar, renk değişiklikleri, lekelerin artması, elastikiyet kaybı, kuruluk, sarkmalar gibi bulgular ortaya çıkmaya başlar. Bunun temel nedeni cilde gerginliğini, elastikiyetini ve nemliliğini veren başlıca maddeler olan kolajen ve hyalüronik asit üretiminin yaşla birlikte azalmasıdır. Yaş almanın yanında güneş ışınlarına maruz kalma, çevre kirliliği, sigara veya benzeri tütün ürünlerine aktif veya pasif olarak maruz kalmak, sağlıksız beslenme, hormonal değişiklikler, diyetteki eksiklikler ve genetik yatkınlıklar da kolajen ve hyalüronik asit kaybını artırmaktadır.

Yapılan çalışmalar; dışarıdan kolajen ve hyalüronik asit desteği almanın bu süreçte olumlu etkiler gösterebileceğini ortaya koymaktadır. Ancak alınacak destekteki miktarların ve madde formlarının kritik önemi vardır. Bu desteklerdeki içerik miktarlarının diğer organlarımıza zarar vermeyecek güvenli ve yeterli miktarda olması, madde formlarının ise bağırsaklardan emilimi mümkün olan ve emilim oranı en yüksek formda olması tercih edilmelidir. Kolajenler protein yapısında maddelerdir; günlük protein alımının fazlası böbreklerden atılmaktadır. Günlük ihtiyacımızdan daha fazla miktarlarda protein aldığımızda bu proteinin kullanımı mümkün olmaz ve atılması gerekir. Bu noktada yüksek protein alımı böbreklerimiz için önemli bir yük teşkil etmekte ve risk oluşturmaktadır. O nedenle ihtiyacımızdan daha fazla protein almama konusunda dikkatli olmamız gerekmektedir. Bu yüzden lütfen; içeriğindeki kolajen miktarlarının etkin ve günlük ihtiyacımızı karşılayabilecek dozda ayarlanmış olmasına dikkat edin! Fazla değil!

Bir diğer önemli nokta da üründeki hammaddelerin klinik çalışmalar ile etkinliği gösterilmiş patentli ham maddeler olmasına dikkat edin. Biz bu alanda çalışan doktorlar olarak yaşlanmaya sadece ciltteki kırışıklıklar açısından değil, tüm vücudu etkileyen bir hastalık olarak bakmaktayız. Buradan hareketle cilt sağlığını desteklerken, genç olmanın en önemli göstergelerinden biri olan kas kitlesini korumak, kasların sağlamlığını ve protein içeriğini artırmak ve yağ dokusunu azaltmak diğer hedefimizdir. En önemlisi de hastamıza zarar vermeden bunu yapmak.

Medikal Estetik Hekimi
Dr. Seran Göçer
www.drserangocer.com
Facebook: @drserangocer
Instagram: @serangocer
Youtube - Dr. Seran Göçer

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTakipçilerini cesaretlendirdiTakipçilerini cesaretlendirdi
Bölgesel inatçı yağlanmalarda aradığınız destek: LiposuctionBölgesel inatçı yağlanmalarda aradığınız destek: Liposuction
Egzama derdine son! Meğer çare çok yakındaymış... Aloe vera, salatalık...Egzama derdine son! Meğer çare çok yakındaymış... Aloe vera, salatalık...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

3 günde kaş ve kirpik uzatmak artık çok kolay! Sadece 6 adımda...

3 günde kaş ve kirpik uzatmak artık çok kolay! Sadece 6 adımda...

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Saç bakımı için para saçmayın! Bu doğal maskeler ile...

Saç bakımı için para saçmayın! Bu doğal maskeler ile...

Estetik operasyona para vermeyin! Bu gece kremi botoks etkisi gösteriyor...

Estetik operasyona para vermeyin! Bu gece kremi botoks etkisi gösteriyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünlüler de bu saç modellerini kullanıyor! 2020'ye damgasını vuran saç kesimleri...

Ünlüler de bu saç modellerini kullanıyor! 2020'ye damgasını vuran saç kesimleri...

Bu maske tarifleri kırışıklık ve kaz ayaklarını yok ediyor! Yumurta beyazı, muz...

Bu maske tarifleri kırışıklık ve kaz ayaklarını yok ediyor! Yumurta beyazı, muz...

Bu yazın yıldızı siz olun! İşte en trend kısa saç modelleri...

Bu yazın yıldızı siz olun! İşte en trend kısa saç modelleri...

Bunları uygulamayan yaza bakımsız saçlarla giriyor! Bakımlı saçlara sahip olmak için...

Bunları uygulamayan yaza bakımsız saçlarla giriyor! Bakımlı saçlara sahip olmak için...

Uzmanından cildinizi canlandıracak öneriler! C vitamini, patates dilimi...

Uzmanından cildinizi canlandıracak öneriler! C vitamini, patates dilimi...

4 adımda kusursuz dudaklara ulaşabilirsiniz! Ev yapımı peeling ile...

4 adımda kusursuz dudaklara ulaşabilirsiniz! Ev yapımı peeling ile...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.