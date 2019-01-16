KADIN

Güzel ve çekici bir göğüs için basit egzersizler

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
EGZERSİZLER HABERLERİ  | 16.01.2019 10:21 | Son Güncelleme

Göğsünüzün daha güzel ve çekici görünmesi için pahalı ameliyatlara para harcamanıza gerek yok. Yapmanız gereken tek şey düzenli olarak birkaç basit egzersiz yapmak. Tüm bunların hepsinin göğüsleri kaldırdığına inanabilirsiniz.

Güzel ve çekici bir göğüs için basit egzersizler

EGZERSİZ 1

1

Görseldeki gibi elinizi yumruk yapıp çenenizin altına koyun 5 saniye boyunca bastırıp hafifçe kaldırın. Ardından 5 saniye rahatlayın. 2-3 kez tekrarlayın.

EGZERSİZ 2

2

Ellerinizi göğsünüzün önünde birleştirin. Göğüs kaslarınızı zorlayacak kadar kuvvetle birlikte bastırın. Sırtınızı dik tuttuğunuzdan emin olun.

EGZERSİZ 3

3

Şınav göğüs kaslarınızı güçlendirmeye yardımcı olabilir. Görseldeki pozisyonu alın. Kollarınızı olabildiğinde yanlara yerleştirin ve bacaklarınızı bir araya getirin. Vücudunuzu yere bastırırken, dirseklerinizi yavaşça yanlara doğru hareket ettirin. 3 set olacak şekilde 12-13 kez şınav gerçekleştirin.

EGZERSİZ 4

4

Karnınızın üstüne yatın, bacaklarınızı bükün ve ayak bileklerinizden tutun. 20 saniye tutun 10 saniye ara verin. 3 kez tekrarlayın.

EGZERSİZ 5

5

Duvardan yarım metre uzakta durun, kollarınızı uzatın ve yumruklarınızla bastırmaya başlayın. Göğüs kaslarınızın kullanıldığını hissedeceksiniz. 20 saniye basın, ardından 10 saniye dinlenin. 3 kez tekrarlayın.

EGZERSİZ 6

6

Bir fitball üzerinde görseldeki gibi konum alın. Elinize bir dumbbell ya da başka bir ağırlık alın göğsünüzü gerin ve yukarı kaldırmaya başlayın. İndirin ve hemen tekrar kaldırın. Bu egzersizi 8 kez tekrarlayın. 3 set gerçekleştirin.

EGZERSİZ 7

7

Bu egzersiz kaslarınızı gerecek ve büstünüze güzel bir şekil vermenize yardımcı olacaktır. Elinize ağırlık alın, ayağa kalkarken dizlerinizi hafifçe bükün ve ücudunuzu öne doğru eğin. Nefes aldığınızda kollarınızı yanlara doğru kaldırın (ayrıca dirseklerde hafifçe bükülmelidir). Ön kollarınız yere paralel olmalıdır. Her biri 12 tekrardan oluşan 2 set gerçekleştirin.

Beyaz örtünün doğayla müthiş uyumuBeyaz örtünün doğayla müthiş uyumu
Bu egzersizler hem kalça kaslarını sıkılaştırıyor hem de enerji veriyorBu egzersizler hem kalça kaslarını sıkılaştırıyor hem de enerji veriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göğüs dolgunlaştıran egzersizler göğüs egzersizleri

En Çok Okunan Haberler

Gamze Özçelik'ten Selda Alkor'un eleştirilerine yanıt!

Gamze Özçelik'ten Selda Alkor'un eleştirilerine yanıt!

Bizim Hikaye dizisinde sürpriz ayrılık!

Bizim Hikaye dizisinde sürpriz ayrılık!

Bugüne kadar çok şey okuduk! Peki her ilişki tutkuyla mı başlıyor?

Bugüne kadar çok şey okuduk! Peki her ilişki tutkuyla mı başlıyor?

Saraydan kaçan kaçana! Ona kimse dayanamıyor

Saraydan kaçan kaçana! Ona kimse dayanamıyor

Ayrılık acısını unutmanın sıradışı yolu! Dünyayı bu şekilde dolaşıyor

Ayrılık acısını unutmanın sıradışı yolu! Dünyayı bu şekilde dolaşıyor

Türk kadınlarının yaptığı en büyük hata belli oldu

Türk kadınlarının yaptığı en büyük hata belli oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Tesadüf sonucu buldu! Hem beli inceldi, hem de 12 kilo verdi

Tesadüf sonucu buldu! Hem beli inceldi, hem de 12 kilo verdi

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Japonlar şaşırtmadı! Kadınların bütün sırları bunda saklı

Japonlar şaşırtmadı! Kadınların bütün sırları bunda saklı

Yürüyerek 20 Günde 4 Kilo Verin

Yürüyerek 20 Günde 4 Kilo Verin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gün boyu vücudunuzun dinç olmasını sağlayacak 8 germe egzersizi

Bu egzersizler hem kalça kaslarını sıkılaştırıyor hem de enerji veriyor

Bu Japon metodu sayesinde hızlıca karın yağlarından kurtululacaksınız! İşte derin nefes egzersizi

Tesadüf sonucu buldu! Hem beli inceldi, hem de 12 kilo verdi

Evde kalça sıkılaştırmanın yolları! İşte 8 etkili hareket

Mükemmel poponun sırrı! Buna değdiğini göreceksiniz

Güzel bacaklar ve dikkat çeken bir popo için 8 etkili egzersiz

Etkisi kanıtlandı! İhtiyacınız olan tek şey...

Daha önce duymamıştık! Bu yoga pozisyonları saç uzatıyor, dökülmesini önlüyor

Duymamış olabilirsiniz! Bu pozisyon bakın ne yapıyor

Sadece iki haftada hem kalçanız sıkılaşacak, hem de selülitlerinizden kurtulacaksınız!

İnanması güç ama sadece 2 hafta içinde kurtulacaksınız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.