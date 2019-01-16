Güzel ve çekici bir göğüs için basit egzersizler

EGZERSİZ 1

Görseldeki gibi elinizi yumruk yapıp çenenizin altına koyun 5 saniye boyunca bastırıp hafifçe kaldırın. Ardından 5 saniye rahatlayın. 2-3 kez tekrarlayın.

EGZERSİZ 2

Ellerinizi göğsünüzün önünde birleştirin. Göğüs kaslarınızı zorlayacak kadar kuvvetle birlikte bastırın. Sırtınızı dik tuttuğunuzdan emin olun.

EGZERSİZ 3

Şınav göğüs kaslarınızı güçlendirmeye yardımcı olabilir. Görseldeki pozisyonu alın. Kollarınızı olabildiğinde yanlara yerleştirin ve bacaklarınızı bir araya getirin. Vücudunuzu yere bastırırken, dirseklerinizi yavaşça yanlara doğru hareket ettirin. 3 set olacak şekilde 12-13 kez şınav gerçekleştirin.

EGZERSİZ 4

Karnınızın üstüne yatın, bacaklarınızı bükün ve ayak bileklerinizden tutun. 20 saniye tutun 10 saniye ara verin. 3 kez tekrarlayın.

EGZERSİZ 5

Duvardan yarım metre uzakta durun, kollarınızı uzatın ve yumruklarınızla bastırmaya başlayın. Göğüs kaslarınızın kullanıldığını hissedeceksiniz. 20 saniye basın, ardından 10 saniye dinlenin. 3 kez tekrarlayın.

EGZERSİZ 6

Bir fitball üzerinde görseldeki gibi konum alın. Elinize bir dumbbell ya da başka bir ağırlık alın göğsünüzü gerin ve yukarı kaldırmaya başlayın. İndirin ve hemen tekrar kaldırın. Bu egzersizi 8 kez tekrarlayın. 3 set gerçekleştirin.