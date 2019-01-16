Güzel ve çekici bir göğüs için basit egzersizler

EGZERSİZ 1
Görseldeki gibi elinizi yumruk yapıp çenenizin altına koyun 5 saniye boyunca bastırıp hafifçe kaldırın. Ardından 5 saniye rahatlayın. 2-3 kez tekrarlayın.
EGZERSİZ 2
Ellerinizi göğsünüzün önünde birleştirin. Göğüs kaslarınızı zorlayacak kadar kuvvetle birlikte bastırın. Sırtınızı dik tuttuğunuzdan emin olun.
EGZERSİZ 3
Şınav göğüs kaslarınızı güçlendirmeye yardımcı olabilir. Görseldeki pozisyonu alın. Kollarınızı olabildiğinde yanlara yerleştirin ve bacaklarınızı bir araya getirin. Vücudunuzu yere bastırırken, dirseklerinizi yavaşça yanlara doğru hareket ettirin. 3 set olacak şekilde 12-13 kez şınav gerçekleştirin.
EGZERSİZ 4
Karnınızın üstüne yatın, bacaklarınızı bükün ve ayak bileklerinizden tutun. 20 saniye tutun 10 saniye ara verin. 3 kez tekrarlayın.
EGZERSİZ 5
Duvardan yarım metre uzakta durun, kollarınızı uzatın ve yumruklarınızla bastırmaya başlayın. Göğüs kaslarınızın kullanıldığını hissedeceksiniz. 20 saniye basın, ardından 10 saniye dinlenin. 3 kez tekrarlayın.
EGZERSİZ 6
Bir fitball üzerinde görseldeki gibi konum alın. Elinize bir dumbbell ya da başka bir ağırlık alın göğsünüzü gerin ve yukarı kaldırmaya başlayın. İndirin ve hemen tekrar kaldırın. Bu egzersizi 8 kez tekrarlayın. 3 set gerçekleştirin.
EGZERSİZ 7
Bu egzersiz kaslarınızı gerecek ve büstünüze güzel bir şekil vermenize yardımcı olacaktır. Elinize ağırlık alın, ayağa kalkarken dizlerinizi hafifçe bükün ve ücudunuzu öne doğru eğin. Nefes aldığınızda kollarınızı yanlara doğru kaldırın (ayrıca dirseklerde hafifçe bükülmelidir). Ön kollarınız yere paralel olmalıdır. Her biri 12 tekrardan oluşan 2 set gerçekleştirin.
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