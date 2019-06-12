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Güzellik bariyeri! ABD'li girişimci makyajı bozulmasın diye duş kalkanı üretti

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 12.06.2019 09:41 | Son Güncelleme

Akşam için dışarı çıkmanız gerekiyor ancak makyajınızın da bozulmasını istemiyorsanız o zaman bu duş kalkanı sizin için. ABD'li girişimci Sheridan tarafından icat edilen koruyucu 15 dolara satılıyor.

Güzellik bariyeri! ABD'li girişimci makyajı bozulmasın diye duş kalkanı üretti

Garip gelebilir ancak duş kalkanı fikrini ortaya çıkaran Sheridan adındaki kadın, bu icadının tüm kadınların imdadına yetişeceğini düşünüyor. 'Yalnız olmadığımı biliyorum' diyen Sheridan, duş kalkanıyla hem makyajınızı koruyabileceğinizi hem de duş alabileceğinizi söylüyor.

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Yaptığı kalkanın vazgeçilmez bir aksesuar olacağını söyleyen kadın konuşmasını şöyle sürdürüyor: ''Biz kadınlar makyaj ürünlerine binlerce lira harcıyoruz ve bunun kalıcı olmasını istiyoruz. Acele ile bir yere yetişmem gerekiyorsa ya da akşam bir yere gitmem gerekiyorsa duş aldığım için tekrar makyaj yapmak 1 saatimi alıyordu. Bu kalkan güzellik rutinimin bir parçası oldu diyebilirim. Bu kalkan ayrıca microblading, yüz estetiği ya da kirpik operasyonu yaptıranlar için de bir kurtarıcı olacak.''

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Genç kadının tasarımı sosyal medya kullanıcılarının da beğenisi topladı. Bir anne bunu yüzüne su değmesinden nefret eden otistik oğlu için aldığını söyleyerek genç kadına teşekkür ederken, bir diğer kullanıcı da yeni yaptırdığı kaşlarının bu kalkan sayesinde mükemmel korunduğunu ifade etti.


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Anahtar Kelimeler:
duş kalkanı Sheridan

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