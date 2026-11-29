Adana hava durumu için 29 Kasım 2026 tarihine ait güncel ölçüm veya tahmin verilerine erişemiyorum. Bu yüzden günün koşullarını kesin bilgi gibi aktaramam. Aşağıdaki değerlendirme, kasım sonundaki genel mevsim koşullarına dayanıyor. Dışarı çıkmadan önce güncel yerel tahmini kontrol edin.

Kasım sonunda Adana’da gündüz sıcaklıkları çoğunlukla 18–22 derece arasında olabilir. Sabah saatleriyle akşamları daha serin geçebilir. Gün içinde bulutlanma değişiklik gösterebilir. Yağış ihtimaline karşı şemsiye veya hafif yağmurluk bulundurabilirsiniz.

“Bugünkü hava nasıl?” sorusunun yanıtı, saatlik tahmine göre değişir. Sabah serinliğinde ince bir üstlük tercih edilebilir. Öğle saatlerinde hava daha ılıman hissedilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Gündüzler ılıman, akşamlar serin olabilir. Bulutlu aralıkların yanı sıra zaman zaman yağış görülebilir.

Açık hava planlarından önce güncel tahmini yeniden kontrol edin. Ani hava değişikliklerine karşı hazırlıklı olun.