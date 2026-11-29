29 Kasım Pazar günü Ankara hava durumu için kesin sıcaklık, rüzgâr ve yağış bilgisi vermek güncel meteoroloji verilerinin doğrulanmasını gerektirir. Bu verilere erişemediğim için bugünkü hava nasıl sorusuna belirli derecelerle yanıt vermem doğru olmaz. Kesin tahmin sunmam da mümkün değil.

Kasım sonlarında Ankara’da sabah saatleri genellikle gündüzden daha soğuk geçer. Akşam saatlerinde de sıcaklık düşebilir. Hava bulutlanabilir, yağış görülebilir. Dışarı çıkarken gün içindeki sıcaklık farkını hesaba katın. Katmanlı giyinin. Yağış ihtimaline karşı şemsiye taşıyın. Sabah erken saatlerde ya da gece yola çıkacaksanız temkinli olun. Soğuk hava, görüş mesafesini etkileyebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu için güncel tahmin gerekir. Bu tahmin olmadan sıcaklık değişimini kesinleştirmek mümkün değil. Yağışın hangi saatlerde etkili olacağı da bilinemez. Ankara’da hava kısa sürede değişebilir. Plan yapmadan önce günlük tahmini kontrol edin. Açık hava etkinliklerini, giyim tercihinizi, ulaşım planınızı bu tahmine göre ayarlayın.