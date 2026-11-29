Antalya hava durumu için 29 Kasım 2026 Pazar gününe ait güncel ölçümlere erişemiyorum. Saatlik tahmin verisi de mevcut değil. Bu yüzden havanın kesin olarak güneşli, yağmurlu ya da yağışlı olacağını söyleyemem. Aşağıdaki değerlendirme, Antalya’da kasım sonunda görülebilen genel koşulları anlatır. Günün gerçekleşen tahmini olarak değerlendirilmemelidir.

Kasım sonlarında Antalya’da hava, yaz aylarına göre belirgin biçimde serinler. Gündüz saatleri çoğu zaman ılıman kalabilir. Mevsim normallerine yakın bir günde gündüz sıcaklığı 18-21 derece civarında olabilir. Akşamları ve gece saatlerinde hava daha serin hissedilebilir.

Bulutluluk düzeyi değişebilir. Kısa süreli yağış ihtimali de bulunabilir. “Bugünkü hava nasıl?” diye plan yapmadan önce güncel tahmini kontrol etmek faydalı olur. Dışarı çıkarken ince bir ceket bulundurmak hazırlıklı olmayı sağlar. Yağış ihtimali varsa şemsiye ya da suya dayanıklı bir üstlük alınabilir.

Önümüzdeki günlerin hava durumu hakkında kesin tahmin paylaşmak için güncel meteoroloji verisi gerekir. Antalya’da kasım sonlarında ılıman, serin dönemler dönüşümlü yaşanabilir. Bulutlu veya yağışlı aralıklar da görülebilir.

Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık daha düşük hissedilebilir. Katmanlı giyinmek iyi bir tercih olur. Uzun süre dışarıda kalacaksanız, planlarınızı güncel hava tahminine göre düzenleyin.