Aydın hava durumu için 29 Kasım 2026 Pazar gününe ait doğrulanmış, güncel meteoroloji verilerine erişemiyorum. Bu yüzden bugünün sıcaklığını, yağış ihtimalini ya da rüzgâr durumunu kesin bilgi gibi aktaramam.

“Bugün hava nasıl?” sorusuna güvenilir yanıt vermek için güncel tahmini kontrol etmek gerekir.

Kasım sonlarında Aydın’da hava, yaz aylarına kıyasla genellikle serinler. Gündüz saatleri ılıman geçebilir. Sabahları, akşamları hava daha soğuk hissedilebilir. Bulutlanma, yağış ihtimali de görülebilir.

Dışarı çıkmadan önce güncel tahmini kontrol edin. Uzun süre dışarıda kalacaksanız ince bir ceket alın. Yağış bekleniyorsa şemsiye ya da suya dayanıklı bir üstlük kullanın.

Önümüzdeki günlerde hava durumu için doğrulanmış bir tahmin sunamıyorum. Birkaç günlük tahminler, güncel meteoroloji verilerine göre değişebilir. Aydın’da plan yaparken sıcaklığı, rüzgârı, yağış ihtimalini birlikte değerlendirin. Tahminleri gün içinde yeniden kontrol edin.