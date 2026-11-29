Balıkesir hava durumu için 29 Kasım Pazar 2026 tarihine ait anlık, doğrulanmış tahmin verisine erişemiyorum. Bugünkü sıcaklıkları ya da yağış ihtimalini kesin bilgi gibi aktaramam. “Bugünkü hava nasıl?” sorusuna net yanıt için güncel yerel tahmin kontrol edilmelidir.

Kasım sonlarında Balıkesir’de hava genellikle serin, değişken olabilir. Gün içinde bulutlanma artabilir. Yağış görülebilir. Sabah, akşam saatlerinde hissedilen sıcaklık düşebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek iyi olur. Yağış ihtimaline karşı şemsiye bulundurabilirsiniz. Araç kullanırken görüş mesafesini, kaygan zemin ihtimalini dikkate alın.

Önümüzdeki günlerin hava durumu güncel tahminlere göre değişebilir. Birkaç günlük plan öncesinde sıcaklık, yağış beklentisini yeniden kontrol edin. Sonbahar sonundaki koşullar kısa sürede farklılaşabilir. Dışarıda uzun zaman geçirecekseniz sıcak tutan üstlük bulundurun. Yağışa karşı koruyucu giysi de rahatlık sağlayabilir.