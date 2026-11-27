Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "yasa dışı bahis oynanmasına yer ve imkan sağlamak" ile "para nakline aracılık etmek" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi. Balıkesir polisinin yaptığı çalışmalarda, şüphelilerin örgütlü şekilde banka hesabı toplayarak yasa dışı bahis sitelerine havuz hesapları oluşturduğu ve elde edilen suç gelirlerini kripto varlık cüzdanlarına aktardığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde şebekenin toplam işlem hacminin 3 milyar 342 milyon 605 bin TL’ye ulaştığı ortaya çıkarıldı.

37 KİŞİ YAKALANDI

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Balıkesir merkezli olmak üzere Kütahya, Antalya, Burdur, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bilecik, Isparta ve Ordu illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 37 şüpheliden 29’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır