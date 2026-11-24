İran'ın başkenti Tahran'a 140 kilometre uzaklıktaki Qom'da, Ceza Hükümlerini İnfaz Dairesi'nin üçüncü şubesinde uygulanan cezayı Ahmadi'nin avukatları duyurdu. Savunma ekibinden bir isim BBC'ye, şarkıcının yanı sıra üç müzisyenin ve yapımcısının da kırbaçlandığını söyledi. Avukat Mostafa Nili'nin aktardığına göre cezayı alanlar arasında konser organizatörü Mohsen Lashkari ile müzisyenler Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri ve Amir-Ali Pirnia de var.

SANATSAL FAALİYETLERİ DURDURULDU

Beş kişi, kırbaç cezasına ek olarak iki yıl boyunca yurt dışına çıkma ve sanatsal faaliyette bulunma yasağı da aldı. Savunma ekibi BBC'ye gönderdiği açıklamada, cezanın iptali, hafifletilmesi ya da ertelenmesi için pek çok girişimde bulunduklarını, ancak hepsinin infazı yürüten kurum tarafından reddedildiğini belirtti.

Her şey Aralık 2024'te, YouTube kanalında yayınlanan izleyicisiz bir kervansaray konseriyle başladı.

Ahmadi, Qom yakınlarındaki Dayr-ı Gaçin kervansarayında verdiği 'Kervansaray Konseri'ni 2024'ün aralık ayında kendi YouTube kanalından canlı yayınladı. Kolsuz bir elbiseyle, başörtüsü takmadan sahneye çıkan şarkıcıya Ehsan Beyraghdar (piyano), Soheil Faghih-Nasiri (gitar), Amin Taheri (davul) ve Amir-Ali Pirnia (bas) eşlik etti. Salonda izleyici yoktu. Konserde, 2022'deki Mahsa Amini protestoları sırasında da seslendirdiği vatansever şarkı 'Az Khoone Javanane Vatan' (Vatanın Gençlerinin Kanından) da yer aldı.

Konser kaydı hâlâ kanalda duruyor ve 3,3 milyondan fazla izlenmiş durumda. Kanalın 77 binden fazla abonesi var. Yayının ardından 14 Aralık 2024'te Mazandaran'da gözaltına alınan Ahmadi, tepkiler üzerine ertesi gün serbest bırakılmıştı. Şarkıcı YouTube kanalındaki açıklamasında kendisini 'sevdiklerim için şarkı söylemek isteyen bir kız' diye tanıtmış ve 'Bu, görmezden gelemeyeceğim bir hak; tutkuyla sevdiğim topraklar için şarkı söylemek' demişti.

KARAR ONANDI

Haziran'da verilen karar Eylül'de istinafta onandı ve ceza kesinleşti.

Qom'daki bir ceza mahkemesi, Ahmadi'yi ve konserde görev alan sekiz kişiyi haziranda 'kamu ahlakını zedelemek' suçundan mahkûm etmişti. Gerekçede, sanıkların 'müstehcen ve ahlaksız içerik' ürettiği ve yayımladığı öne sürüldü. Sanıklar suçlamaları reddetti. Karar eylül ayının sonunda istinaf mahkemesinde de onandı.

İran'da kadınların başlarını örtmesi ve bol kıyafet giymesi 1979 devriminden beri yasal zorunluluk. Kadınların kamuya açık alanlarda şarkı söylemesi de yasak. Uygulama ise tutarlı değil: AFP, özellikle Tahran'da başörtüsüz kadınların sokakta görülmesinin giderek yaygınlaştığını bildirmişti. Yetkililer yine de denetimi artırma niyetinde. Tahran Başsavcısı Ali Salehi ekim sonunda, yasayı uygulamayan kurumlara karşı 'caydırıcı tedbirler' alınacağı uyarısı yaptı. Eski Meclis Başkanı Gholam-Ali Haddad-Adel ise eylülde, 'savaş koşullarının' yasanın istenen sertlikte uygulanmasını engellediğini söylemişti.

İnsan hakları örgütleri infazı "temel haklara açık bir saldırı" olarak niteledi.

ABD merkezli İran'da İnsan Hakları Merkezi'nin savunuculuk direktörü Bahar Ghandehari, BBC'ye yaptığı açıklamada cezanın halkı İran'ın şeriat yorumuna boyun eğmesi için korkutmayı amaçladığını söyledi. Ghandehari, 'Parastoo Ahmadi'nin istediği gibi şarkı söylediği ve giyindiği için kırbaçlanması temel haklarının açık bir ihlali ve İranlı yetkililerin kadınların özgürlüklerini bastırma kararlılığının ürkütücü bir göstergesi' ifadelerini kullandı. İran İnsan Hakları Örgütü'nden Mahmood Amiry-Moghaddam ise karar haziranda açıklandığında cezayı 'insanlık dışı ve aşağılayıcı' diye nitelemişti.

Ahmadi ilk örnek değil. Şarkıcı Mehdi Yarrahi, kadınları başörtülerini çıkarmaya teşvik eden bir şarkı yayımladığı için 2023'te gözaltına alınmıştı. Zara Esmaeili de 2024'te başörtüsüz şarkı söylediği kamera görüntüleri nedeniyle tutuklanmıştı ve şu an Fransa'da yaşıyor. Ahmadi'nin 'Az Khoone Javanane Vatan' yorumu ise cezaya rağmen YouTube'da izlenmeye devam ediyor. İşte olayın ardından paylaşılan tepkiler: