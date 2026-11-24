Fon soruşturması kapsamında Akkaya hakkında 17 Eylül 2026 tarihinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Ardından Akkaya 7 Kasım 2026 tarihinde yeniden gözaltına alınmış ve sonrasında hakkında yeniden adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
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