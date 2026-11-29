Bursa hava durumu için 29 Kasım 2026 Pazar gününe ait güncel gözlem ya da tahmin verilerine erişemiyorum. Bugünkü sıcaklığı, bulutluluğu veya yağış ihtimalini kesin bilgi gibi aktaramam. “Bugünkü hava nasıl?” sorusuna saatlik, doğrulanmış bir yanıt vermek mümkün değil. Tahmin değeri paylaşmak yanıltıcı olabilir.

Kasım sonlarında Bursa’da hava genellikle serin, değişken seyreder. Gün içinde bulutlanma artabilir. Yağış görülebilir. Sabah ile akşam saatleri, gündüze göre daha soğuk hissedilebilir. Bu bilgiler mevsim geneline ilişkindir. 29 Kasım için kesin tahmin değildir.

Dışarı çıkmadan önce güncel tahmini kontrol edin. Uzun süre açık havada kalacaksanız, bu kontrol plan yapmanıza yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerin hava durumu için güncel tahmin verisi olmadan belirli sıcaklık veya yağış beklentisi paylaşamam. Hava serin ya da yağmurlu görünüyorsa katmanlı giyinin. Yanınıza şemsiye ya da su geçirmeyen mont alın. Sabah-akşam yolculuklarında kaygan zeminlere karşı dikkatli olun.