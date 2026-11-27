Antalya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis Toplantısının üçüncü birleşimi, Özdemir başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, CHP'den AK Parti'ye geçen Özdemir'e, Yeni Parti Grup Sözcüsü Gülen Ercan tarafından "Vicdanınız rahat mı?" sorusu yöneltildi.

BÜTÇE GÖRÜŞMESİNE DAMGA VURAN 'VİCDANINIZ RAHAT MI?" ÇIKIŞI

Görevde bulunduğu 17 aylık süreçte Antalya'nın ihtiyaçlarına odaklandığını belirten Özdemir, "Vicdanım çok rahat. Önceliğimize siyaseti değil, bu şehrin yarınlarını ve çözüm bekleyen ihtiyaçlarını koyduk. Kararı uzun değerlendirmeler sonucu aldım." dedi

ÖZDEMİR: "VİCDANIM ÇOK RAHAT"

Antalya'nın 30 milyon yerli ve yabancı misafiri ağırlayan, farklı milletlerden insanlara ev sahipliği yapan önemli bir kent olduğunu ifade eden Özdemir, kentin İstanbul'dan sonra Türkiye'nin dünyaya açılan ikinci kapısı ve vitrini olduğunu kaydetti.

11 Temmuz 2025'te meclis üyelerinin oylarıyla göreve getirildiğini hatırlatan Özdemir, bugüne kadar aynı çatı altında çalıştığı arkadaşlarına teşekkür ederek siyasi nezaketini koruduğunu dile getirdi.

"BÖYLE DÜŞÜNSEYDİM BU ZAMANA KADAR FARKLI YAKLAŞIMLARDA DA OLURDUM"

Siyasetin var olduğunu ancak önceliklerinin kente hizmet etmek olduğunu vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu:

"Hangi makamda olacağım, bundan sonra nereye geleceğim düşüncesiyle hiçbir zaman hareket etmedim. Böyle düşünseydim bu zamana kadar farklı yaklaşımlarda da olurdum. Ama benim şu anki önceliğim bu şehrin geleceğini düşünmek. Çocuğumun yüzüne baktığımda bu şehrin yarınları için neler yaptığımı anlatabilmek, bu kentin ihtiyaçlarına cevap vermek. 20 yıldır siyasetin içerisindeyim, 12 yıldır yerel yönetim tecrübem var. 1,5 yıldır da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde başkan vekili olarak görev yapıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehrimizin öncelikli ihtiyaçlarına, değişen ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışmaya devam edeceğiz."



Toplantıda, Antalya Büyükşehir Belediyesinin 2027 yılı performans programı ve bütçesi de görüşüldü.

Belediyenin 2027 yılı bütçesi 62 milyar 500 milyon lira olarak kabul edildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır