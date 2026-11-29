Denizli hava durumu için 29 Kasım 2026 Pazar gününe ait güncel, doğrulanmış tahmin verisine erişemiyorum. Bugünkü hava nasıl sorusuna kesin sıcaklık ya da yağış beklentisiyle yanıt vermek mümkün değil. Kasım sonlarında Denizli’de gündüzler genellikle serin geçer. Sabah ve akşam saatleri daha soğuk olabilir. Mevsim koşullarına göre bulutlu, yağışlı hava görülebilir.

Bu dönemde gündüz sıcaklıkları çoğunlukla 12–17 derece civarında seyredebilir. Gece sıcaklıkları ise 5–9 derece arasında olabilir. Bu değerler 29 Kasım’a ait ölçüm ya da kesin tahmin değildir. Bunlar mevsimsel bir genel beklentidir. Dışarı çıkarken katmanlı giyinmek faydalı olur. Sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutan bir üstlük tercih edebilirsiniz. Yağış ihtimaline karşı şemsiye ya da suya dayanıklı mont bulundurmak hazırlıklı olmanızı sağlar.

Önümüzdeki günlerin hava durumu için güncel tahmin verisi olmadan kesin bir tablo çizmek doğru olmaz. Kasım sonu koşulları sürerse Denizli’de serin hava devam edebilir. Gündüz sıcaklıkları sınırlı kalabilir. Zaman zaman yağışlı aralıklar görülebilir. Günlük plan yapmadan önce sıcaklık ve yağış tahminini yeniden kontrol edin. Bu, sabah erken saatlerdeki ya da akşam yolculuklarında daha rahat hareket etmenizi sağlar.