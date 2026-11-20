Medikal, Dental ve Veterinerlik Alanlarında Üretim

Detro Healthcare; dezenfektan, antiseptik ve hijyen ürünleri üretimini bütüncül bir sistem anlayışıyla yürütüyor. "Integrated Disinfection Solutions" vizyonuyla şirketin faaliyet gösterdiği alanlar şöyle:

✔ Hastaneler ve sağlık kuruluşları için dezenfektanlar, endoskop hijyen sistemleri ve ortam dezenfeksiyon cihazları,

✔ Dental sektör için alet dezenfektanları, yüzey temizleyiciler ve antiseptikler,

✔ Veterinerlik alanında köpüklü temizleyiciler, su sistemi dezenfektanları ve hijyen çözümleri.

Ar-Ge Çalışmalarıyla Portföy Genişliyor

Şirketin Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen Detroprep Wipes ve Detrocare Soft Cilt Temizleme Köpüğü, Detro Healthcare'in portföyüne eklenen yeni ürünler arasında yer alıyor.

Devlet Malzeme Ofisi Kataloğunda Yer Alıyor

Detro Healthcare, yerli üretimini gerçekleştirdiği endoskop yıkama ve dezenfeksiyon cihazı ile esnek endoskoplar için kurutma ve saklama dolabıyla Devlet Malzeme Ofisi (DMO) kataloğunda yer alıyor. Şirket, bunu Türkiye'de kamu hastanelerine yerli teknolojileri ulaştırma vizyonunun bir parçası olarak değerlendiriyor. Detro Healthcare, yeni ürünlerinin de DMO listesine dahil edilmesi için süreç yürütüyor.

Küresel Pazarda 6 Kıtada, 100'ü Aşkın Ülkeye İhracat

Detro Healthcare, Türkiye merkezli üretimiyle 6 kıtada 100'den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Şirketin dezenfektan, cihaz ve antiseptik ürünleri Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu'daki sağlık kuruluşlarına ulaşıyor.

Web sitesi: https://detrox.com.tr

Tanıtım içeriğidir. Bu içerik Detro Healthcare iş birliğiyle hazırlanmıştır.