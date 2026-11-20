Yoğun iş temposu, günlük yaşamın getirdiği stres, ilişkilerde yaşanan güçlükler ve duygusal zorlanmalar, bireylerin psikolojik destek arayışına yönelmesinde etkili olabiliyor. Dijital platformların yaygınlaşmasıyla birlikte psikolojik danışmanlık hizmetlerine erişim de farklılaşıyor.

Online psikolojik destek, kişilerin bulundukları yerden uygun bir ruh sağlığı uzmanıyla görüşebilmesine olanak tanıyor. Ancak ilk kez destek almayı düşünenlerin en çok merak ettiği konuların başında doğru uzmanı seçmek geliyor.

Online Psikolog Nedir?

Online psikolog, psikoloji eğitimi almış bir uzmanın danışanlarıyla internet üzerinden görüşmeler gerçekleştirmesini ifade eder. Görüşmeler, sunulan hizmetin niteliğine ve uzmanın çalışma yöntemine göre görüntülü veya sesli iletişim araçlarıyla yapılabilir.

Online görüşmeler, özellikle ulaşım için zaman ayırmakta zorlanan, farklı şehirlerde yaşayan veya belirli bir uzmanlık alanında destek arayan kişiler için alternatif oluşturabilir.

Bununla birlikte online terapi her birey ve her psikolojik durum için uygun olmayabilir. Hangi destek yönteminin tercih edileceği, kişinin ihtiyaçları ve uzman değerlendirmesi doğrultusunda belirlenmelidir.

Online Psikolog Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Psikolojik destek sürecinde doğru uzmanı belirlemek, yalnızca uygun randevu saatini bulmaktan ibaret değildir.

Eğitim ve mesleki yetkinlikleri inceleyin

Uzmanın mezun olduğu bölüm, sahip olduğu diplomalar, mesleki unvanı ve varsa terapi alanındaki ek eğitimleri değerlendirilmelidir. Psikolog, klinik psikolog, psikiyatrist ve aile danışmanı gibi unvanların aynı yetkinlikleri ifade etmediği unutulmamalıdır. Çalışma alanlarını değerlendirin

Kaygı, ilişki sorunları, yas, stres yönetimi veya aile içi iletişim gibi farklı konular, farklı uzmanlık ve deneyimler gerektirebilir. Destek almak istediğiniz konuda çalışan bir uzmanla görüşmek önemlidir. Görüşme koşullarını öğrenin

Seans süresi, ücretlendirme, iptal koşulları ve görüşmelerin hangi uygulama üzerinden gerçekleştirileceği önceden öğrenilmelidir. Gizlilik koşullarını sorgulayın

Psikolojik danışmanlıkta kişisel bilgilerin ve görüşme içeriklerinin korunması temel önceliklerdendir. Kullanılacak iletişim aracının güvenliği, veri işleme koşulları ve görüşmenin mahremiyeti hakkında bilgi alınmalıdır. Uzmanla iletişim uyumunu değerlendirin

Danışanın kendisini rahat ifade edebilmesi ve uzmanla güvene dayalı bir çalışma ilişkisi kurabilmesi önemlidir. İlk görüşme, beklentilerin ve çalışma yönteminin karşılıklı olarak değerlendirilmesine yardımcı olabilir.

İlk Online Psikolog Görüşmesinde Neler Konuşulur?

İlk görüşmede genellikle kişinin destek alma nedeni, yaşadığı güçlükler ve süreçten beklentileri ele alınır.

Uzman, çalışma yaklaşımı ve görüşmelerin nasıl ilerleyebileceği hakkında bilgi verebilir. Danışan da merak ettiği soruları yöneltebilir.

İlk görüşmede tüm sorunlara çözüm bulunması beklenmemelidir. Psikolojik destek, bireysel ihtiyaçlara göre şekillenen ve zaman içerisinde ilerleyen bir süreçtir.

Online Psikolojik Danışmanlık Platformları Nasıl İşliyor?

Dijital danışmanlık platformları, farklı uzmanların eğitim geçmişlerini ve çalışma alanlarını tek bir ortamda incelemeyi mümkün kılıyor. Bu platformların bir kısmı hizmeti doğrudan sunmaz; uzmanlar ile danışanlar arasında randevu ve iletişim altyapısı sağlayarak aracılık eder. Bu nedenle platform kullanırken hizmeti kimin sunduğunu ve görüşmenin mesleki sorumluluğunun kime ait olduğunu öğrenmek de önem taşır.

Bu alanda faaliyet gösteren Advicemy, psikologlar ve aile danışmanlarıyla danışanları buluşturan online bir aracı platform olarak hizmet veriyor. Advicemy psikolojik danışmanlık hizmetini doğrudan sunmuyor; görüşmeler, platformda profili bulunan uzmanlar tarafından kendi mesleki sorumlulukları çerçevesinde yürütülüyor. Platform ise randevu ve iletişim altyapısını sağlıyor.

Platformda uzmanların eğitim bilgileri ve çalışma alanları yer alıyor.

Online Terapi Herkes İçin Uygun mu?

Online psikolojik destek birçok kişi için erişilebilir bir alternatif olsa da her durumda yeterli olmayabilir.

Özellikle kişinin kendisine zarar verme riski taşıdığı, ağır psikiyatrik belirtiler yaşadığı veya acil müdahale gerektiren durumlarda yüz yüze değerlendirme ve uygun sağlık hizmetlerine başvurulması gerekir.

Online destek almayı düşünen kişilerin, kendi ihtiyaçlarına uygun hizmet türünü ve uzmanın mesleki yetkinliklerini değerlendirmesi önem taşır.

Psikolojik destek arayışında ilk adım, doğru bilgiye ulaşmak ve ihtiyaçlara uygun uzmanı belirlemektir. Sağlıklı bir danışmanlık ilişkisinin temelinde ise uzmanlık, etik ilkeler ve karşılıklı güven yer alır.

Advicemy platformu ve uzman profilleri hakkında ayrıntılı bilgiye www.advicemy.com adresinden ulaşılabilir.

Tanıtım içeriğidir. Bu içerik Advicemy iş birliğiyle hazırlanmıştır.