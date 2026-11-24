Olay Kayapınar ilçesi Yolboyu mevkiinde meydana geldi. Kum yüklü kamyon geri manevra yaptığı sırada yan yattı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır