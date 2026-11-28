Diyarbakır hava durumu, 28 Kasım Cumartesi günü sonbaharın son dönemine özgü serin koşullara işaret ediyor. Canlı meteoroloji verilerine erişemediğim için güncel yağış, rüzgâr, sıcaklık değerlerini kesin tahmin olarak aktaramıyorum. Mevsim normallerine göre gündüz sıcaklığı 10-15 derece arasında olabilir. Sabah, gece saatlerinde hava daha soğuk hissedilebilir.

Bugünkü hava nasıl diye merak edenler güncel tahminleri kontrol edebilir. Dışarı çıkmadan önce hava koşullarına göre plan yapmak faydalı olur.

Kasım sonunda Diyarbakır’da hava gün içinde değişebilir. Bulutlanma artarsa serinlik daha belirgin hissedilebilir. Yağış ihtimali de göz önünde bulundurulmalı. Sabah erken saatlerde, akşam dışarı çıkacaklar kat kat giyinebilir. Hafif bir mont bulundurmak yararlı olur. Yağış ihtimaline karşı şemsiye almak günlük planları kolaylaştırabilir.

Önümüzdeki günler için kesin tahmin vermek mümkün değil. Birkaç günlük tahminler, tarih yaklaştıkça daha güvenilir hâle gelir. Mevsim beklentisine göre gündüzler serin, geceler daha soğuk geçebilir. Rüzgâr, yağış koşulları hissedilen sıcaklığı etkileyebilir. Diyarbakır’da dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminini kontrol etmek doğru bir yaklaşım olur.