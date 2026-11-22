Kütahya’nın Emet ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kedi, duyarlı sürücünün dikkati ve itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla sağ salim kurtarıldı.

Emet-Hisarcık karayolunda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Tavşanlı yönünden gelerek Hisarcık istikametine ilerleyen bir sürücü, otomobilinden gelen olağan dışı sesi fark ederek aracını yol kenarına çekti.

Kaputu açarak kontrol yapan sürücü, motor bölümünün alt kısmına sıkışmış bir yavru kedi olduğunu gördü. Bunun üzerine vakit kaybetmeden Emet İtfaiye Müdürlüğü’nden yardım istedi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yavru kediye zarar vermemek için dikkatli bir çalışma yürüttü. Ekiplerin titiz müdahalesi sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan minik kedi, yara almadan kurtarıldı.

Kedinin sağlıklı şekilde kurtarılması büyük sevinç yaşatırken, duyarlı sürücü de yardımına koşan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.