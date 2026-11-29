Erzurum hava durumu için 29 Kasım 2026 Pazar gününe ait güncel, doğrulanmış meteorolojik tahmin verisine erişemiyorum. Bugünkü sıcaklığı, gökyüzü durumunu ya da yağış ihtimalini kesin bilgi olarak aktaramam. “Bugünkü hava nasıl?” sorusuna saatlik tahmin ya da derece bilgisiyle yanıt vermek doğru olmaz.

Kasım ayının sonlarında Erzurum’da hava genellikle oldukça soğuk seyreder. Geceyle sabah saatlerinde don, buzlanma, kar ihtimali görülebilir. Bu değerlendirme, 29 Kasım’a özel doğrulanmış bir tahmin değildir.

Dışarı çıkacaklar kalın, katmanlı giysiler tercih edebilir. Araç kullananlar sabah saatlerinde kaygan yollara karşı dikkatli olmalı.

Önümüzdeki günlerde hava durumu için tarihe özel, güvenilir tahmin verisi bulunmuyor. Sıcaklık değişimini ya da yağış ihtimalini kesin biçimde belirtmek mümkün değil. Erzurum’da hava koşulları kısa sürede değişebilir. Plan yapmadan önce güncel tahmini kontrol edin. Yolculuk öncesinde buzlanma, kar uyarılarını dikkate alın.