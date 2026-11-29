29 Kasım Pazar 2026 için Eskişehir’deki güncel meteoroloji verilerini doğrulayamıyorum. Bugün hava nasıl sorusuna kesin sıcaklık, yağış ya da rüzgâr bilgisiyle yanıt vermek doğru olmaz. Kasım sonlarında Eskişehir’de gündüzler serin, sabahlar ile akşamlar daha soğuk geçebilir. Mevsimsel tahminde gündüz sıcaklıkları 5-10 derece, gece sıcaklıkları sıfıra yakın olabilir. Bu değerler 29 Kasım’a ait doğrulanmış ölçüm veya tahmin değildir.

Eskişehir hava durumu gün içinde bulutlanma, yağış ihtimali bakımından değişebilir. Dışarı çıkacaklar güncel tahmini kontrol etmeli, serin havaya uygun giyinmelidir. Yağış olasılığına karşı şemsiye taşımak yararlı olabilir. Sabah erken saatlerde, akşam geç saatlerde sıcaklık daha fazla hissedilebilir. Uzun süre dışarıda kalacaklar katmanlı giyinerek daha rahat edebilir.

Önümüzdeki günlerin hava durumu için canlı tahmin verisi bulunmuyor. Belirli bir sıcaklık ya da yağış günü belirtmek mümkün değil. Kasım sonlarında gündüzler serin, geceler daha soğuk olabilir. Bulutlu, yağışlı ya da zaman zaman açık hava görülebilir. Günlük tahmini plan öncesinde kontrol etmek, ani hava değişimlerine hazırlıklı olmayı kolaylaştırır. Yolculuklar, açık hava etkinlikleri öncesinde güncel tahmini kontrol etmek önem taşır.