Ataşehir'deki Fenerbahçe Üniversitesi'nin inşaatında bu sabah 11.00 sıralarında facianın eşiğinden dönüldü. Küçükbakkalköy Mahallesi Gülseren Sokağı üzerindeki Fenerbahçe Üniversitesi inşaatının yapım aşamasında çelik blokları taşıyan vincin halatları, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı koptu.

30 METREDEN BAHÇEYE DÜŞTÜ

Kopan halat nedeniyle binanın çelik blokları yaklaşık 30 metre yükseklikten yanda bulunan Güven Sitesi’nin bahçesine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, Ekipler tarafından üniversite çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

Yaşanan olay çevre sakinlerince paniğe neden olurken, düşen çelik bloklar nedeniyle site otoparkında bulunan 3 araç zarar gördü.

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır