Yeni Parti'de Özgür Özel'in A takımı belli oldu. Merkez Yönetim Kurulu listesinin açıklamasının ardından tartışmalar da beraberinde geldi. Parti içinde işlerin iyiden iyiye karıştığı belirtildi. Yeni Parti'nin birinci olağan kongresinde yaşanan liste krizi güç mücadelesini ortaya çıkarmıştı. İmamoğlu’na yakın isimlerin kongrede alternatif bir liste çıkardığı kulislere yansımış ve partide farklı sesler yükselmişti. İmamoğlu’na yakın isimlerin oluşturmuş olduğu listenin Genel Başkan Özgür Özel tarafından tümüyle dikkate alınmaması üzerine patlak veren ayrışmanın bu kez de partinin A takımı olarak nitelendirilen Merkez Yönetim Kurulu listesinde de yaşandığı öne sürüldü.

FİKİR AYRILIKLARI SÜRÜYOR

Kapalı kapılar arkasında yaşanan tartışmalar üzerine partinin MYK listesinin açıklanması bir hayli gecikmişti. Partinin MYK listesi kongreden on gün sonra açıklanması fikir ayrılıklarının olduğunu da gözler önüne serdi.

Kongrede, İmamoğlu’na yakın isimlere parti meclisinde vurulan neşterin bu sefer de partinin A takımı olarak nitelendirilen MYK listesinde vurulduğu belirtiliyor. İmamoğlu’na yakın isimlerin partinin yönetim kademelerinde giderek azaltıldığı öne sürülüyor.

MYK İKİYE BÖLÜNDÜ

Kongre sonrası parti meclisini dengelemek için iki yapıya giden Yeni Parti'nin, idari yapı (14) ve politika kurulları (14) olmak üzere iki başlı bir parti yönetimi oluşturduğu belirtiliyor. Ancak bu düzenlemenin temelinde ise İmamoğlu’na yakın isimlere; asıl A takımında değil de gölge olarak adlandırılan politika kurulları yapısında yer verildiği, karar alma süreçlerinde etkilerinin azaltıldığı belirtiliyor. Partinin yeni MYK’sında ise 9'u yeni isim olmak üzere toplam 28 isim yer aldı.

A TAKIMDA NEŞTER

Partinin 28 kişilik yeni MYK’sında İmamoğlu’na yakın isimlere neşter vurulduğu belirtiliyor. İmamoğlu’na yakın isimler arasında partinin asıl yönetimini temsil eden A Takımı’na sadece Özgür Karabat’a yer verildiği, MYK’nın politika kurulları kısmında da yine İmamoğlu’na yakın olduğu ifade edilen birkaç ismin önemsiz görevlere getirildiği aktarılıyor.

LİSTEYE 9 YENİ İSİM VE MERKEZ SAĞ MAKYAJI

Listeye giren yeni isimler arasında merkez sağdan da bazı isimler yer aldı. Özellikle; ANAP Eski Genel Başkanı Salih Uzun’un listede yer alması partinin merkez sağ seçmenle ilgilendiği mesajı içeriyor. Ayrıca listeye giren yeni isimlerin siyaseten yorulmuş eski yüzler olması da dikkat çekti. Salih Uzun, Hikmet Erbilgin, Engin Özkoç, Kayıhan Pala, İlhan Cihaner, Öner Günçavdı, Mitat Çelikpala, Cem Say, Sencer Solakoğlu listedeki partinin yeni isimleri oldu.

SİLİVRİ-GENEL MERKEZ ÇEKİŞMESİ

Yeni Parti’de yaşanan kaosun temelinde ise cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarının olduğu biliniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in adaylık sürecinde farklı seslerin önünü kesmek için hem kongrede hem de A takımında yeni tasarımlar yaptığı da belirtiliyor. Özel’in tartışmalara yer vermeyecek şekilde cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda hem parti merkezinde hem de il yönetimlerinde istediği kararı çıkartabilecek gücünün oluştuğu ifade ediliyor.