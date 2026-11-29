Gaziantep hava durumu için 29 Kasım 2026 Pazar gününe ait güncel, doğrulanmış tahmin verisine erişemiyorum. Bugünkü sıcaklığı ya da yağış ihtimalini kesin bilgi gibi aktaramam. “Bugünkü hava nasıl?” sorusuna saatlik sıcaklık, gökyüzü koşulları üzerinden yanıt vermek doğru olmaz.

Kasım sonlarında Gaziantep’te gündüzler genellikle serin geçer. Akşamlar, geceler daha soğuk olabilir. Yağış ihtimali günden güne değişebilir. Bu değerlendirme 29 Kasım’a özel bir tahmin değildir. Mevsim koşullarına ilişkin genel bilgidir.

Dışarı çıkacaklar güncel yerel tahmini kontrol etmeli. Akşam saatleri için daha kalın giysiler tercih edilebilir. Yağış bekleniyorsa şemsiye almak faydalı olur.

Önümüzdeki günlerin hava durumu için doğrulanmış tahmin bulunmuyor. Sıcaklıkların artacağını, düşeceğini ya da yağış görüleceğini kesin biçimde söylemek mümkün değil. Plan yapmadan önce güncel tahmini yeniden kontrol edin. Bu, Gaziantep’te değişebilecek hava koşullarına hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.