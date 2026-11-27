Kaza, İslahiye ilçesi Altınüzüm Mahallesi çevre yolunda yaşandı. İddiaya göre, D. Ersü (29) idaresindeki otomobil ile Ali G. (24) idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri D.E. ve A.G. ile 27 NZ 530 plakalı araçta yolcu olarak bulunan B.M.A. (20) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır