Geçtiğimiz gün Gürcistan’ın Batum kentinde Beşiktaş taraftarlarına yönelik aşırı polis müdahalesi, Türkiye’den bu ülkeye düzenlenen turistik organizasyonları da etkiledi. UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasında oynanan karşılaşma sonrası Türkiye'den Gürcistan'a düzenlenen turistik seyahatler vatandaşların iptalleri nedeniyle askıya alınmaya başladı.

GÜVENLİK ENDİŞESİ HAT SAFHADA

Türkiye'de yer alan habere göre, özellikle Doğu Karadeniz’den günübirlik ve konaklamalı turların düzenlendiği Batum’a yönelik kararların yeni yıl programlarını da kapsaması dikkat çekti. Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasında 26 Kasım’da oynanan karşılaşmanın 25’inci dakikasında Gürcistan polisinin siyah beyazlı taraftarların bulunduğu tribüne biber gazıyla müdahale etmesi ve maçın yarım saat durması, turizm sektöründe güvenlik endişesini tetikledi.

TUR ŞİRKETLERİ BİRBİRİ ARDINA İPTALLERİ DUYURDU

Olayların ardından turizm şirketlerinden peş peşe iptal açıklamaları geldi. Gözdem Burak Turizm, mevcut ve planlanan Batum turlarını iptal ettiğini duyurdu. Liatris Travel, yılbaşı programları da dâhil olmak üzere Gürcistan ve Batum organizasyonlarını durdurma kararı aldı. Üni Genç Turizm ve Gezi Noktası da yılbaşı döneminde düzenlemeyi planladıkları Batum turlarını iptal etti. Gezi Trabzon Turizm, vatandaşların güvenliğini gerekçe göstererek Batum turlarını ikinci bir duyuruya kadar durdurdu. Rize merkezli Vaveyla Turizm ise Tiflis ve Batum turlarının satışına ara verdi. Şirketlerin yeniden turlara başlayacağı tarihe ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

'SAĞDUYU' ÇAĞRISI

Gelişmeler üzerine değerlendirmede bulunan TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı M. Ali Tuna, kendilerine tur şirketlerinden seferlerin durdurulduğuna ilişkin resmî bir açıklama ulaşmadığını bildirdi. Yaşanan olayları tasvip etmediklerini belirten Tuna, birkaç kişinin ve güvenlik güçlerinin tutumu üzerinden iki ülke arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesinin doğru olmayacağını söyledi. Türkiye ile Gürcistan arasında geçmişten bu yana olumlu bir ilişki bulunduğunu hatırlatan Tuna, sürecin sağduyuyla yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi de yaşanan müdahaleyi tasvip etmediklerini ancak tur şirketlerinin hızlı karar vermesini doğru bulmadıklarını dile getirdi.