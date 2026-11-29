29 Kasım Pazar 2026 için Hatay hava durumu hakkında kesin bilgi paylaşmak doğru olmaz. Anlık ölçüm ya da doğrulanmış tahmin verisi bulunmuyor. “Bugünkü hava nasıl?” sorusuna net sıcaklık aralığı vermek mümkün değil. Yağış saatini de kesin biçimde belirtmek doğru olmaz.

Kasım sonundaki genel koşullar fikir verebilir. Hatay’da gündüzler genellikle ılıman geçer. Sabah saatleri serin olabilir. Akşamları da sıcaklık düşebilir. Kıyı kesimleriyle yüksek rakımlı ilçelerde hava farklı hissedilebilir.

Bugün dışarı çıkacaklar katmanlı giyinebilir. Akşam için ince bir üst bulundurmak yararlı olur. Hava kapalı ya da yağışlı görünüyorsa şemsiye tercih edilebilir. Su geçirmeyen bir mont da uygun olabilir. Yola çıkmadan önce güncel yerel tahmini kontrol edin. Bu, özellikle sürüş planı yapanlara yardımcı olur.

Önümüzdeki günlerin hava durumu için şimdiden kesin bir tablo çizmek mümkün değil. Kasım sonu ile aralık başında Hatay’da ılıman günler görülebilir. Serin, yağışlı dönemler de yaşanabilir. Yağışın zamanı ile miktarı kısa vadeli tahminlerde daha güvenilir biçimde anlaşılır.

Plan yaparken günlük tahmini yeniden kontrol edin. Akşam sıcaklıklarının düşebileceğini hesaba katın. Bu yaklaşım daha temkinli olur.